不是林靜儀？綠營南投縣長人選有譜 醫師背景露端倪
2026大選，各黨展開布局，民進黨南投縣黨部拍板，鄉鎮市長尋求連任優先，縣議員8個選區提名席次，第二選區增提1席至4席，三選區則從2席減為1席，其他選區不變。至於縣長人選，黨內人士透露，不是林靜儀，但同樣具醫師背景。
⭐2025總回顧
民進黨昨天日召開中央執行委員會，原訂於會後舉辦提名記者會，但受上周五台北市發生隨機攻擊事件影響，決定延期至下周。而昨其黨內地方黨部也赴中執會報告縣選對會討論出的縣議員各選區席次，獲中執會同意後，再展開提名作業。
而南投縣議員有8個選區共37席，第一選區（南投市、名間）10席、第二選區（草屯、中寮）8席、第三選區（集集、水里、信義、魚池）4席、第四選區（竹山、鹿谷）5席、第五選區（埔里、國姓、仁愛）7席，以及第六選區（平地原住民）、第七選區（濁水線山地原住民）、第八選區（烏溪線山地原住民）各1席。
民進黨南投縣黨部表示，第一、五選區分別提名席次為5席、3席，第四、六、七、八選區則各為1席，均與上次即4年前提名席次相同；第二選區則比上次提名增加1席，由3席變4席；第三選區則減少1席，從原本提名2席降為1席。
而第二、三選區提名席增減，考量前者有意參選新人多，增加提名席次；後者因4年前提名2席，但僅當選1席，經評估應集中火力挺1位提名人。此外，鄉鎮市長以黨內及友軍尋求連任者為優先，相關人選均仍待縣選對會確定提名名單。
至於縣長人選，綠營一度傳出將協調衛福部次長林靜儀參選。對此，黨內人士透露，初步了解，不是林，但同樣具醫師背景，是能讓鄉親耳目一新的人選，盼打破舊有地方派系窠臼。縣黨部則表示，縣市長人選由中央選對會決定，仍協調中。
