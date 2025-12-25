快訊

中央總預算卡關 賴總統：立院無法如期審查「不必再談憲政精神」

耶誕節傳槍響！雲林男持槍拒檢逃逸 警連開10槍抓人過程曝光

衰捲非法醫療風波…男星為自清曝光病歷 驚見「高劑量陽痿藥」處方

假日衝刺選情 高雄市長參選人傳統市場掃街拜票

中央社／ 高雄25日電

高雄市長選戰進入白熱化，國民黨昨天徵召立委柯志恩參選高雄市長。柯志恩今天到鳳山工協市場拜票；民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩等人，也不約而同選擇到傳統市場掃街拚戰。

⭐2025總回顧

柯志恩昨天甫受徵召，將再戰高雄市長選舉，今天與團隊到鳳山工協市場掃街拜票。這裡是眷村生活圈，緊鄰「勝利路」。柯志恩表示，接受國民黨徵召參選後的首場活動，特別選在鳳山勝利路旁，象徵力拚勝利，「明年的九合一大選要帶領所有黨籍議員、里長一同勝選」。

柯志恩今天邊掃街邊發放年曆。她表示，今天到工協與鳳山最鐵、最挺的鄉親見面，將在明年的行憲紀念日宣誓就職，入主高雄市政府。現場支持者大喊「凍蒜」，氣氛熱絡。

民進黨高雄市長提名作業，預定民國115年1月12日至17日進行初選民調。黨內參選人包括立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆及許智傑4人，隨著初選民調時間逐漸接近，4人也頻繁掃街拚戰。

邱議瑩今天拜票行程滿檔，上午6時先至高雄果菜市場拜票，接著再到楠梓區參與藍田里耶誕節活動。邱議瑩接受媒體聯訪表示，柯志恩已成為國民黨候選人，應好好面對民進黨提出對高雄有利的法案。

賴瑞隆今天一早至左營區哈囉市場掃街，他說，菜市場是最有生命力、也最貼近市民日常的場域，在擔任立委10年間持續深入各地，時刻提醒自己記得人民託付。今天民進黨台北市議員林亮君、新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈也南下陪同賴瑞隆掃街。

許智傑上午參加佛光山活動，他接受媒體聯訪表示，從政20多年來沒有休週六、日，平常參與社團及地方活動密度高於其他參選人。接下來將增加菜市場掃街活動，也會持續舉辦見面會。林岱樺將於27日舉辦鳳山首場大型造勢，賴瑞隆也預計於明年1月4日在鳳山辦首場大型造勢。

柯志恩 賴瑞隆

延伸閱讀

高雄4綠委廝殺 邱議瑩追加造勢會、賴瑞隆也撐不住要辦了

影／柯志恩競選首站從鳳山「勝利」路出發 要為美濃大峽谷案提解方

藍首波提名謝龍介、柯志恩、蘇清泉拚「南台翻轉」 台東吳秀華戰陳瑩

邱議瑩、賴瑞隆都在搶人 陳吉仲現身旗山感謝賴挺漁業三法

相關新聞

台中市長藍營姐弟之爭 盧秀燕施政報告露玄機？黨部：仍在協調

台中市長2026選戰，藍營人選未定，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」持續延燒；市長盧秀燕昨7周年施政報告，其...

嘉市長選戰綠白營完成人選提名徵召 執政藍營將以此方法產生人選

嘉義市長黃敏惠明年任期屆滿不得連任，在民進黨、民眾黨分別提名徵召立委王美惠、張啓楷後，藍營人選產生成選情關鍵。國民黨3位...

童子瑋：將提更好政見及願景 為基隆市民謀福利

民進黨選對會昨天建議徵召基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長。童子瑋今天說，他會在選舉過程中，提出更好的政見和願景，創造良性...

高雄4綠委廝殺 邱議瑩追加造勢會、賴瑞隆也撐不住要辦了

2026高雄市長選戰加溫，國民黨已徵召立委柯志恩參選市長，民進黨4綠委搶1席提名，林岱樺後天將在鳳山辦第三場大造勢，邱議...

影／季麟連贈「手槍」挺謝龍介 盼終結賴清德本命區32年執政

國民黨台南市黨部退伍軍人委員會今天舉辦歲末感恩餐會，並為台南市長參選人謝龍介造勢。副主席季麟連到場力挺，並致贈一把「手槍...

影／柯志恩競選首站從鳳山「勝利」路出發 要為美濃大峽谷案提解方

國民黨昨天正式徵召立委柯志恩參選2026高雄市長，柯志恩今天第一個行程是參加鳳山新城勝利路舉辦原住民後援會成立大會，誓言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。