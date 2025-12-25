假日衝刺選情 高雄市長參選人傳統市場掃街拜票

高雄市長選戰進入白熱化，國民黨昨天徵召立委柯志恩參選高雄市長。柯志恩今天到鳳山工協市場拜票；民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩等人，也不約而同選擇到傳統市場掃街拚戰。

柯志恩昨天甫受徵召，將再戰高雄市長選舉，今天與團隊到鳳山工協市場掃街拜票。這裡是眷村生活圈，緊鄰「勝利路」。柯志恩表示，接受國民黨徵召參選後的首場活動，特別選在鳳山勝利路旁，象徵力拚勝利，「明年的九合一大選要帶領所有黨籍議員、里長一同勝選」。

柯志恩今天邊掃街邊發放年曆。她表示，今天到工協與鳳山最鐵、最挺的鄉親見面，將在明年的行憲紀念日宣誓就職，入主高雄市政府。現場支持者大喊「凍蒜」，氣氛熱絡。

民進黨高雄市長提名作業，預定民國115年1月12日至17日進行初選民調。黨內參選人包括立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆及許智傑4人，隨著初選民調時間逐漸接近，4人也頻繁掃街拚戰。

邱議瑩今天拜票行程滿檔，上午6時先至高雄果菜市場拜票，接著再到楠梓區參與藍田里耶誕節活動。邱議瑩接受媒體聯訪表示，柯志恩已成為國民黨候選人，應好好面對民進黨提出對高雄有利的法案。

賴瑞隆今天一早至左營區哈囉市場掃街，他說，菜市場是最有生命力、也最貼近市民日常的場域，在擔任立委10年間持續深入各地，時刻提醒自己記得人民託付。今天民進黨台北市議員林亮君、新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈也南下陪同賴瑞隆掃街。

許智傑上午參加佛光山活動，他接受媒體聯訪表示，從政20多年來沒有休週六、日，平常參與社團及地方活動密度高於其他參選人。接下來將增加菜市場掃街活動，也會持續舉辦見面會。林岱樺將於27日舉辦鳳山首場大型造勢，賴瑞隆也預計於明年1月4日在鳳山辦首場大型造勢。