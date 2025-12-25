童子瑋：將提更好政見及願景 為基隆市民謀福利
民進黨選對會昨天建議徵召基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長。童子瑋今天說，他會在選舉過程中，提出更好的政見和願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活，爭取所有市民的認同。
童子瑋透過新聞稿表示，一直以來，他都在思考基隆的未來發展，包含如何利用海港、山城等城市資產，以及把握老文化和新商業的特色與機會，並思考發展及生活的並進，傳統及進步的共存等願景議題。
童子瑋說，但在走向未來之前，要先顧好現在。目前基隆市政更迫切的是，市民在這裡生活是否舒適、便利，建設有無進度和改變，而更重要的是，在這座城市成長，到底有沒有未來和希望。
他指出，超過10萬的通勤族每日早出晚歸，超高齡社會長輩的長照醫療也需要支持，全國倒數的出生率，象徵青年父母的托幼負擔，另外，城市要發展，定位和特色必須更加明確化，這些都是實實在在的市政問題。
