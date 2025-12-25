高雄4綠委廝殺 邱議瑩追加造勢會、賴瑞隆也撐不住要辦了

2026高雄市長選戰加溫，國民黨已徵召立委柯志恩參選市長，民進黨4綠委搶1席提名，林岱樺後天將在鳳山辦第三場大造勢，邱議瑩下個月也將加辦一場造勢會，另外原先篤定不辦大型造勢的賴瑞隆大轉彎，1月4日將跟隨其他3人腳步，同樣選在鳳山辦大型造勢。

距離1月12日民進黨高雄市長民調初選啟動只剩18天，此次初選激烈，選戰層級拉高，4立委紛辦大型造勢會凝聚支持者信心。

繼邱議瑩、許智傑之後，立委林岱樺也預計12月27日前往邱、許兩人辦造勢會的高雄捷運鳳山西路站旁空地舉辦活動，「三山造勢」進入最終場。

邱議瑩已於11月30日在鳳山辦過大造勢，今早在佛陀紀念館參加「世界神明聯誼會」受訪表示，她一天至少跑十幾場活動，在最後衝刺階段會持續以車隊掃街、菜市場拜票等活動贏得最大認同，她的選戰策略隨時滾動檢討，預計1月初還會有一場造勢活動。

邱議瑩下場造勢時間地點尚未公布，對手賴瑞隆原先預計不成立競選辦公室、不舉辦大型造勢活動，不過他在爆發霸凌案後聲勢受挫，競選辦公室證實，賴瑞隆1月4日（周日）晚間也將在鳳山舉辦大型造勢會，黨內相關人士邀約中。