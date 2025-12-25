影／季麟連贈「手槍」挺謝龍介 盼終結賴清德本命區32年執政

國民黨台南市黨部退伍軍人委員會今天舉辦歲末感恩餐會，並為台南市長參選人謝龍介造勢。副主席季麟連到場力挺，並致贈一把「手槍」作為吉祥物，謝龍介說要用來打擊黑金、杜絕官商勾結，強化治安。

謝龍介表示，民進黨在台南執政已32年，許多鄉親對城市治理感到失望，「遇到很多鄉親都說，已經受夠了，希望能夠改變一下。」他強調，半年前宣布只做一任，用四年的時間改變台南，如果四年後市民不滿意，隨時可以再換回民進黨，但若團隊表現可以讓台南信賴、幸福，希望市民能繼續支持團隊推出的人選。

謝龍介也直言，這場選戰相當艱困，「我不是只在跟林俊憲或陳亭妃選舉」，他指出，賴清德總統勢必會動用所有行政資源守住台南這個本命區，但他將以海軍陸戰隊不怕苦、不怕難、不怕死，勇往直前，奮戰到底，在冰天雪地的台南開出美麗燦爛勝利的花朵。