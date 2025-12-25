影／季麟連贈「手槍」挺謝龍介 盼終結賴清德本命區32年執政

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨副主席季麟連今天在贈送一把槍給國民黨提名台南市長參選人謝龍介，作為吉祥物，希望他打贏這場選戰。記者吳淑玲／攝影
國民黨副主席季麟連今天在贈送一把槍給國民黨提名台南市長參選人謝龍介，作為吉祥物，希望他打贏這場選戰。記者吳淑玲／攝影

國民黨台南市黨部退伍軍人委員會今天舉辦歲末感恩餐會，並為台南市長參選人謝龍介造勢。副主席季麟連到場力挺，並致贈一把「手槍」作為吉祥物，謝龍介說要用來打擊黑金、杜絕官商勾結，強化治安。

謝龍介表示，民進黨在台南執政已32年，許多鄉親對城市治理感到失望，「遇到很多鄉親都說，已經受夠了，希望能夠改變一下。」他強調，半年前宣布只做一任，用四年的時間改變台南，如果四年後市民不滿意，隨時可以再換回民進黨，但若團隊表現可以讓台南信賴、幸福，希望市民能繼續支持團隊推出的人選。

謝龍介也直言，這場選戰相當艱困，「我不是只在跟林俊憲或陳亭妃選舉」，他指出，賴清德總統勢必會動用所有行政資源守住台南這個本命區，但他將以海軍陸戰隊不怕苦、不怕難、不怕死，勇往直前，奮戰到底，在冰天雪地的台南開出美麗燦爛勝利的花朵。

國民黨主席鄭麗文昨天提名謝龍介參選台南市長，今天活動除退伍軍人委員會外，還有台南市各軍系校友會、青溪總會、青溪婦女會等團體到場，約四百人參與，現場表態全力支持謝龍介參選市長。

