影／柯志恩競選首站從鳳山「勝利」路出發 要為美濃大峽谷案提解方

國民黨昨天正式徵召立委柯志恩參選2026高雄市長，柯志恩今天第一個行程是參加鳳山新城勝利路舉辦原住民後援會成立大會，誓言贏回勝利，明年的今天（行憲紀念日）就是柯志恩宣誓就職的日子。柯強調，她不只揭發美濃大峽谷、和山光電等弊案，也會跟議員合作提出解決問題的方法，農曆年後陸續公布政見。

民進黨高雄市長初選激烈，國民黨提早半年推出人選迎戰。國民黨立委黃仁今早在鳳山工協市場附近的勝利路成立柯志恩高雄市原住民後援會，柯志恩出席活動前先前往市場拜票，支持者高喊加油、凍蒜。

柯志恩表示，3年多前她來高雄選市長被當「砲灰」，沒想到卻留下「殘骸」，這次再參選知名度增加很多，大家也看見國民黨的努力，所以她感受大家滿滿祝福與熱情，當然也有人嗆聲，不過台灣是民主社會，她給予尊重，也會繼續爭取選民最大認同與支持。

柯指出，她會將高雄打造成亞太最豐富海港，讓航運、物流及國際投資都來高雄，以半導體當政策軸心，另結合航太、軍工、 AI、算力，讓便捷的高雄成台灣所有產業的心臟；會用過往經歷施政，讓小孩接受好教育、給予婦女最大支持，也讓長輩活得有尊嚴。

柯強調，雖然她現在還不是市長，但每天被酸民攻擊，她揭發美濃大峽谷、和山里光電案，這些都是過去沒看見的黑暗陰影，「我可以揭弊案，也要跟議員合作 提出解決問題的方法」。