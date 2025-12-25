快訊

LINE免費貼圖10款！熊大兔兔曖昧情這裡有、「在哭喔」圖案腦中有聲音

美呆！李佳芬罕見古裝出席校慶「與韓國瑜同框」校方說原因了

台東規模6.1地震釋放0.7顆原子彈能量 郭鎧紋曝春節強震危機暫解除

聽新聞
0:00 / 0:00

台中市長藍營姐弟之爭 盧秀燕施政報告露玄機？黨部：仍在協調

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長藍營「姐弟之爭」越演越烈，江啟臣（左二）支持者認為台中市長盧秀燕已暗示由江接班，黨中央應採取徵召；楊瓊瓔（左三）支持者強調楊的地方實力，希望中央辦理初選。本報資料照片
台中市長藍營「姐弟之爭」越演越烈，江啟臣（左二）支持者認為台中市長盧秀燕已暗示由江接班，黨中央應採取徵召；楊瓊瓔（左三）支持者強調楊的地方實力，希望中央辦理初選。本報資料照片

台中市長2026選戰，藍營人選未定，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」持續延燒；市長盧秀燕昨7周年施政報告，其中一頁簡報寫上「新局啟程」引發外界聯想。國民黨中央此前表示本周啟動協調，黨部今指出仍在協調中，未被告知具體期程。

⭐2025總回顧

盧秀燕昨辦施政7周年記者會，江啟臣、楊瓊瓔皆出席。盧致詞時表示，明年就是新舊市長交接，也許下任市長就坐在台下，同時點名江、楊；當時盧秀燕的報告簡報，正好寫著「新局啟程，為城市未來打下穩固基礎」，「啟程」音近「啟臣」，再次引發議論。

藍營人士指出，盧秀燕對政治議題一向穩健，不輕易表態，尤其江楊姐弟之爭事關重大，盧更不可能明確支持任何一方；但在7周年施政報告如此重要的時刻，對高度政治性話題拋出「擦邊球」，恐怕不是無意為之，很可能是某種政治訊號。

江啟臣昨晚在臉書粉專PO出江與「新局啟程」的合照，表示「台中邁向旗艦城，前進國際將啟程」，再次強調接棒盧秀燕的堅定信念。楊瓊瓔不甘示弱，在臉書粉專發文回憶過去擔任盧市府副市長的日子，同樣重申希望為台中市民服務的願景。

親江人士認為，盧秀燕近期釋放不少訊號，暗示接棒江啟臣，不過以盧的角色，不太可能明確表態，明年想要大勝，黨內整合很重要，現在就看黨中央如何協調；基層普遍希望協調後徵召，盡量不要初選，否則既傷黨內和氣，也給綠營見縫插針的機會。

親楊人士表示，盧秀燕影響力強大，不管做什麼都會被外界放大解讀，昨天的簡報也是一樣的狀況；楊瓊瓔的優勢本來就不是空戰，而是勤跑基層扎下的地方實力，不管別人怎麼放話，楊陣營現在應該做的就是按照自己的步調走，積極爭取黨內初選。

國民黨台中市黨部主委蘇柏興表示，目前台中市長提名的工作全部交由黨中央處理，地方黨部扮演協助的角色，協調成功就採取徵召，不成功就辦理黨內初選；就他所知，中央已著手協調，不過並未告知具體期程。

據了解，黨中央協調仍未有實質進展。今天是行憲紀念日放假，政治人物公開行程較少，地方人士認為是不錯的協調時間，但能否盡快取得成果，還是要看黨中央與江啟臣、楊瓊瓔三方各自的態度。

台中市長盧秀燕（右）昨執政7周年成果報告，致詞時罕見觸及政治話題，點名江啟臣、楊瓊瓔可能就是明年的市長。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右）昨執政7周年成果報告，致詞時罕見觸及政治話題，點名江啟臣、楊瓊瓔可能就是明年的市長。記者黃仲裕／攝影
立法院副院長江啟臣臉書貼出長盧秀燕就職7周年記者會照片，包含江與「新局啟程 」的合影。圖／取自立法院副院長江啟臣臉書
立法院副院長江啟臣臉書貼出長盧秀燕就職7周年記者會照片，包含江與「新局啟程 」的合影。圖／取自立法院副院長江啟臣臉書
立委楊瓊瓔臉書也貼出參與盧秀燕7周年記者會的照片，強調擔任盧市府副市長的經歷。圖／取自立委楊瓊瓔臉書
立委楊瓊瓔臉書也貼出參與盧秀燕7周年記者會的照片，強調擔任盧市府副市長的經歷。圖／取自立委楊瓊瓔臉書
國民黨台中市黨部表示，台中市長提名工作全權由黨中央處理，目前已著手協調。圖／報系資料照
國民黨台中市黨部表示，台中市長提名工作全權由黨中央處理，目前已著手協調。圖／報系資料照

盧秀燕 楊瓊瓔 江啟臣 台中市選舉

延伸閱讀

獨／盧秀燕就職七年記者會 江啟臣、楊瓊瓔欲參選台中市長「意圖明顯」

盧秀燕執政7周年 藍推「下一步選總統」、綠酸拿民調粉飾太平

江啟臣：軍購、台積電投資納對美關稅談判 人民較能接受

立院還沒過預算 美先公布3500億對台軍售…江啟臣稱「罕見」

相關新聞

台中市長藍營姐弟之爭 盧秀燕施政報告露玄機？黨部：仍在協調

台中市長2026選戰，藍營人選未定，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」持續延燒；市長盧秀燕昨7周年施政報告，其...

嘉市長選戰綠白營完成人選提名徵召 執政藍營將以此方法產生人選

嘉義市長黃敏惠明年任期屆滿不得連任，在民進黨、民眾黨分別提名徵召立委王美惠、張啓楷後，藍營人選產生成選情關鍵。國民黨3位...

藍白合 國民黨成立兩黨協商小組

迎戰2026選舉，國民黨中常會昨通過成立「兩黨工作協商小組」，未來包括新竹市、宜蘭縣、嘉義市與新北市，將依藍白兩黨各自工...

民進黨徵召參選基隆市長 童子瑋談心境：將提更好政見跟願景

民進黨選對會昨建議徵召基隆市議長童子瑋參選市長，下周中執會正式提名。童子瑋今天說明參選心境，他表示，選舉就是提出更好的政...

藍縣市長提名南高屏 吳秀華拚台東

迎戰2026縣市長選舉，國民黨中常會昨天通過首波提名，徵召立委謝龍介參選台南市長、立委柯志恩參選高雄市長、立委蘇清泉參選...

綠拍板劉建國、童子瑋 徵召陳素月 彰化有異見

民進黨選對會昨拍板，徵召立委陳素月參選2026年彰化縣長；選對會也達成共識，將建議徵召基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。