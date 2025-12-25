台中市長藍營姐弟之爭 盧秀燕施政報告露玄機？黨部：仍在協調

台中市長2026選戰，藍營人選未定，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」持續延燒；市長盧秀燕昨7周年施政報告，其中一頁簡報寫上「新局啟程」引發外界聯想。國民黨中央此前表示本周啟動協調，黨部今指出仍在協調中，未被告知具體期程。

盧秀燕昨辦施政7周年記者會，江啟臣、楊瓊瓔皆出席。盧致詞時表示，明年就是新舊市長交接，也許下任市長就坐在台下，同時點名江、楊；當時盧秀燕的報告簡報，正好寫著「新局啟程，為城市未來打下穩固基礎」，「啟程」音近「啟臣」，再次引發議論。

藍營人士指出，盧秀燕對政治議題一向穩健，不輕易表態，尤其江楊姐弟之爭事關重大，盧更不可能明確支持任何一方；但在7周年施政報告如此重要的時刻，對高度政治性話題拋出「擦邊球」，恐怕不是無意為之，很可能是某種政治訊號。

江啟臣昨晚在臉書粉專PO出江與「新局啟程」的合照，表示「台中邁向旗艦城，前進國際將啟程」，再次強調接棒盧秀燕的堅定信念。楊瓊瓔不甘示弱，在臉書粉專發文回憶過去擔任盧市府副市長的日子，同樣重申希望為台中市民服務的願景。

親江人士認為，盧秀燕近期釋放不少訊號，暗示接棒江啟臣，不過以盧的角色，不太可能明確表態，明年想要大勝，黨內整合很重要，現在就看黨中央如何協調；基層普遍希望協調後徵召，盡量不要初選，否則既傷黨內和氣，也給綠營見縫插針的機會。

親楊人士表示，盧秀燕影響力強大，不管做什麼都會被外界放大解讀，昨天的簡報也是一樣的狀況；楊瓊瓔的優勢本來就不是空戰，而是勤跑基層扎下的地方實力，不管別人怎麼放話，楊陣營現在應該做的就是按照自己的步調走，積極爭取黨內初選。

國民黨台中市黨部主委蘇柏興表示，目前台中市長提名的工作全部交由黨中央處理，地方黨部扮演協助的角色，協調成功就採取徵召，不成功就辦理黨內初選；就他所知，中央已著手協調，不過並未告知具體期程。