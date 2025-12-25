快訊

民進黨徵召參選基隆市長 童子瑋談心境：將提更好政見跟願景

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市議會議長童子瑋今天說明參選基隆市長心境，他表示，選舉就是提出更好的政見跟願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活。圖／童子瑋辦公室提供
民進黨選對會昨建議徵召基隆市議長童子瑋參選市長，下周中執會正式提名。童子瑋今天說明參選心境，他表示，選舉就是提出更好的政見跟願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活。

童子瑋今天在臉書針對選對會昨建議徵召參選一事說明，他說，一直以來，他都在思考基隆的未來發展，包含如何利用海港、山城等城市資產，以及把握老文化跟新商業的特色與機會，他也會思考發展跟生活的並進，以及傳統跟進步的共存等願景問題。

童子瑋表示，在走向未來以前，要先顧好現在，目前基隆市政更迫切的，是市民在這裡生活是否舒適跟便利，建設有無進度跟改變，而更重要的是，是在這座城市裡成長，到底有沒有未來跟希望？

他指出，超過10萬的通勤族每日早出晚歸、超高齡社會長輩的長照醫療也需要支持，以及全國倒數的出生率，也代表青年父母的托幼負擔、城市要發展及定位必須更加明確化，這都是實實在在的市政問題。

童子瑋說，他會在選舉過程中，提出更好的政見跟願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活，爭取所有市民的認同和支持。

