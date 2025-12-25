嘉市長選戰綠白營完成人選提名徵召 執政藍營將以此方法產生人選

嘉義市長黃敏惠明年任期屆滿不得連任，在民進黨、民眾黨分別提名徵召立委王美惠、張啓楷後，藍營人選產生成選情關鍵。國民黨3位參選人醫師翁壽良、市議員鄭光宏、陳家平，對人選產生方式看法不盡相同，反映藍營內部對選戰策略不同思維。據了解，藍營將以「內參式民調」產生人選，再與民眾黨協商、比民調，整合最強的一組人選。

翁壽良表示，尊重黨中央規畫安排，強調自己會依照既定選舉節奏前進，下個月成立服務處、再啟動看板宣傳，經營基層，展現參選決心。鄭光宏認為，國民黨嘉市政黨支持度與組織優於民眾黨，若讓國民黨3位有意參選者直接與張啓楷進行一次民調，對藍營並不公平。他建議由國民黨以內參式民調產生勝出人選，再與張啓楷協調，或進行第二階段民調，決定最終藍白合代表人選。

議員陳家平主張，藍白若要展現最大誠意與勝選決心，應由藍營3位參選者與張啓楷「一次到位」公開民調對決，以民意決定最終勝出者，代表藍白共同出戰市長選舉。他認為，這樣方式最直接，也能避免內部紛擾，讓整合結果更具說服力。

國民黨市黨部主委蔡明顯表示，黨中央已成立協商工作小組，與民眾黨對接，整合方式討論中，黨內傾向依循過往經驗，以內參式民調產生人選，再與民眾黨協調。隨著藍營內部整合方案浮上檯面，究竟採取「內部先行」、或「藍白4人同場」一次民調定勝負，考驗藍白陣營。藍營人選何時出爐，牽動藍白整合進度。