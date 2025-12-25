聽新聞
台南綠初選激戰 林俊憲陣營、陳亭妃針鋒相對

聯合報／ 記者萬于甄謝進盛／台南報導
民進黨台南市長初選，挺立委林俊憲的黨籍議員（圖）昨質疑，立委陳亭妃與藍營私利結盟，陳回應，黨主席賴清德嚴禁黨內相互攻擊。圖／議會民進黨團提供
民進黨台南市長初選，挺立委林俊憲的黨籍議員（圖）昨質疑，立委陳亭妃與藍營私利結盟，陳回應，黨主席賴清德嚴禁黨內相互攻擊。圖／議會民進黨團提供

民進黨台南市長初選激戰，立委陳亭妃多次媒體民調領先，立委林俊憲傳出將由行政院前院長蘇貞昌站台，直搗陳亭妃「本命區」安南區，林陣營也多次質疑「藍營介入初選」，昨11名黨籍南市議員指控，陳亭妃與藍營議員私利結盟，喊話「請還給台南乾淨初選」。

「難道賴總統的話都不聽了嗎？」陳亭妃回應，黨主席賴清德在中常會三令五申，嚴禁黨內互相攻擊，「我們的對手是國民黨、是謝龍介」，自己會尊重賴主席要求，任何黨內同志攻擊、抹黑、汙衊都會堅強吞下去，當成考驗。

民進黨籍副議長林志展及10名議員昨開記者會，質疑國民黨南市議員蔡育輝家族因看準柳營奇美醫院穩定就醫人潮與車流，透過陳亭妃協商，成功承租醫院南側台糖土地，設私人收費停車場，但收費偏高、管理不佳，卻因地利之便如同壟斷。

周嘉韋等人指出，柳營奇美醫院停車空間不足，原有意規畫承租鄰近台糖土地擴建停車場，卻屢遭阻礙、進度緩慢，陳亭妃應出面說明是否涉及不當運用職權，「民進黨拒絕與惡魔共生，請還給台南乾淨初選」。

蔡育輝說，承租台糖土地，得標設定地上權年限70年，20年滿得續約，是依法續租，不用靠關係；他也批，林俊憲陣營為勝出無所不用其極，自己根本無力介入民進黨初選。

林、陳兩人競爭激烈，大打名人牌，林俊憲近期獲前台南縣長陳唐山、現任市長黃偉哲支持，陳亭妃得到前總統陳水扁力挺，另傳出蘇貞昌將於明年1月4日林俊憲在安南區的造勢活動站台，該區也是陳亭妃「本命區」，林的團隊證實內部討論有要邀請蘇，若行程確認會公布。

