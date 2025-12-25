綠拍板劉建國、童子瑋 徵召陳素月 彰化有異見

民進黨選對會昨拍板，徵召立委陳素月參選2026年彰化縣長；選對會也達成共識，將建議徵召基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長。據了解，民進黨預計31日加開中執會通過相關提名，隨後舉行提名記者會，由黨主席賴清德為陳素月、童子瑋及將參選雲林縣長的立委劉建國披上戰袍。

民進黨彰化縣長提名採「類初選」模式，陳素月、立委黃秀芳、彰化前市長邱建富與現任市長林世賢等參與民調，最後由陳素月勝出。

對於選對會拍板徵召陳素月，邱建富直言「遺憾」，不滿民調疑慮尚未釐清，他已複查申請，選對會「是在急什麼」，更不排除脫黨參選，黨內掀起茶壺風暴。

原本呼聲頗高的正國會黃秀芳未能出線，還傳出隸屬正國會的選對會成員、中常委陳茂松也質疑「類初選」民調不公，擬退出選對會。陳昨澄清無此事，稱情緒來了說一句就被媒體寫成要「辭職」，「有那麼嚴重」？結果出來後，經黨主席核定，他絕對配合黨，有狀況該質疑也會質疑。

民進黨發言人吳崢說，選對會中確實有針對提名相關環節進行部分討論，「是會議中正常的互動」，但最後會議結論是達成一致決議，徵召陳素月參選彰化縣長。

黃秀芳昨表示，這次類初選已經翻頁；選對會確定徵召陳素月為縣長參選人，「秀芳表達支持，也希望黨內團結贏得最後勝選」。林世賢則恭喜陳素月獲黨內提名，將全力支持黨的候選人，但也說黨內提名與選舉機制仍有檢討空間。

針對民調不公質疑，陳素月表示，中央黨部有申請查驗機制，一切遵照程序進行，她會加緊腳步繼續前進。

吳崢昨表示，黨秘書長徐國勇也在中執會報告，原訂昨天在中執會後舉行最新一波縣市長提名記者會，但因發生北市隨機襲擊事件，黨部決定延後到下周舉行。