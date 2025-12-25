藍縣市長提名南高屏 吳秀華拚台東

迎戰2026縣市長選舉，國民黨中常會昨天通過首波提名，徵召立委謝龍介參選台南市長、立委柯志恩參選高雄市長、立委蘇清泉參選屏東縣長，以及台東縣議長吳秀華參選台東縣長，對戰民進黨立委陳瑩。國民黨主席鄭麗文說，明年南高屏選戰不只是地方的翻轉，更是具有高度歷史意義的「神聖一戰」。

鄭麗文也在會中宣布，將邀請立法院前院長王金平擔任國民黨最高顧問。她表示，王金平從政50年來貢獻卓著，不管是他的豐沛人脈、社會威望和與黨內的長年互動，都希望他繼續為國民黨盡一分心力，王金平也已答應。

鄭麗文指出，這次縣市長提名時程非常罕見，賴清德總統上台後每天搞政治鬥爭，甚至將明年地方選舉提前到今年就開打，令人遺憾；反觀國民黨專心施政做事，照顧百姓、服務社會，這才是爭取執政的初衷。

鄭麗文表示，第一波黨內提名原則已確認，現有國民黨執政的縣市「現任優先」，包括基隆、台北、桃園、苗栗、南投、馬祖等皆確定會徵召提名；經討論，大家認為現任縣市長應以推動縣市政為優先，因此會安排在明年適當時間提名。

柯志恩、謝龍介和蘇清泉3人再度披掛上陣縣市長選戰。柯志恩在臉書表示，她參選不是為政黨對決，或延續任何人路線，而是希望跨越政黨與派系。她也坦言絕不輕鬆，民進黨將動員資源、強力宣傳，甚至出現抹黑攻擊。

謝龍介說，若當選只做4年的承諾不變，因只做4年，沒有包袱、罣礙，專心做事。

蘇清泉將與爭取連任的民進黨籍屏東縣長周春米二度對決，蘇表示，屏東長年由民進黨執照，人口持續外流，縣民人均所得從倒數第3降為倒數第2，山也光電、海也光電，已到該改變的時候。

吳秀華說，自己出生、成長於台東，也是原住民媳婦，長年在基層服務，這是沉甸甸的責任，也是對家鄉的承諾。