聽新聞
0:00 / 0:00

藍白合 國民黨成立兩黨協商小組

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰／台北報導
民眾黨昨徵召張啓楷（右二）參選嘉義市長，主席黃國昌（左二）特別推薦。記者曾學仁／攝影
民眾黨昨徵召張啓楷（右二）參選嘉義市長，主席黃國昌（左二）特別推薦。記者曾學仁／攝影

迎戰2026選舉，國民黨中常會昨通過成立「兩黨工作協商小組」，未來包括新竹市、宜蘭縣、嘉義市與新北市，將依藍白兩黨各自工作進程，循序漸進討論如何實質合作，產生最能勝選的候選人。

⭐2025總回顧

民眾黨昨通過第二波縣市長提名，徵召現任立委張啓楷參選嘉義市長。張啓楷表示，只要藍白共推一組人選，很有機會當選嘉義市長，「今天是整合的開始」，希望在明年農曆年前完成整合，推出一組最有勝算的候選人。

國民黨組發會主委李哲華指出，中央提名審核委員會日前召開第一次會議，通過成立「兩黨協商工作小組」，成員包括小組召集人李乾龍、政策會執行長傅崐萁、文傳會主委吳宗憲和自己，以及需與民眾黨協商的地方黨部主委。

國民黨主席鄭麗文表示，藍白合作的相關提名作業，會按照制度尋求黨內民主決策程序，確立遊戲規則，正式在中常會宣布通過，務必力求公平、公開、公正；遇到國家重大的憲政危機，在野攜手捍衛憲法和國會尊嚴、這也是在野合作的真諦。

鄭麗文表示，國民黨會繼續在國會推動福國利民的政策，明年大選一定要合作勝選，保護台灣、穩定政局，邁向2028政黨輪替。

民眾黨昨舉行「作伙顧嘉義」記者會，宣布徵召張啓楷參選2026年嘉義市長。民眾黨主席黃國昌表示，張啓楷是民眾黨的驕傲跟光榮，更是所有嘉義市民的共同期待，「立法院第一名的立委，未來也一定可以成為第一名的嘉義市長」。

地方盛傳，國民黨籍嘉義市長黃敏惠與民進黨立委王美惠交情不錯，傳出王若能當選嘉義市長將與黃職位互換。張啓楷說，兩位當事人都出面否認，自己和黃敏惠都是嘉義東石人，不僅認識已久更有兩代交情，相信只要藍白完成整合，黃敏惠就會站到第一線協助，「謠言止於智者，不攻自破」。

李哲華受訪表示，日前已與民眾黨秘書長周榆修通過電話，依照過去建立的默契，藍白任何選務的重大事項，都會互相先溝通、討論；張啓楷參選嘉市，本來就在國民黨羅列的藍白合作縣市內。

至於新竹市長方面，國民黨前發言人何志勇仍希望爭取黨內提名。李哲華說，新竹市長高虹安2審無罪後，黨中央定調以禮讓現任為原則，黨中央尊重何志勇堅持自己的參選理念，但黨有黨的機制，兩黨協商工作小組成立後，會正式與民眾黨磋商，做成決議後，黨員當然要服膺中常會通過的任何決議。

延伸閱讀

國民黨通過藍白協商機制 確認竹市、宜蘭、嘉市、新北共推「能勝選的人」

獲民眾黨徵召戰嘉義市長…張啓楷：藍白整合成功 黃敏惠就會力挺

國民黨首波縣市長提名出爐 鄭麗文邀王金平任最高顧問

嘉義市施政7周年 黃敏惠感性回顧共好歷程

相關新聞

藍白合 國民黨成立兩黨協商小組

迎戰2026選舉，國民黨中常會昨通過成立「兩黨工作協商小組」，未來包括新竹市、宜蘭縣、嘉義市與新北市，將依藍白兩黨各自工...

藍縣市長提名南高屏 吳秀華拚台東

迎戰2026縣市長選舉，國民黨中常會昨天通過首波提名，徵召立委謝龍介參選台南市長、立委柯志恩參選高雄市長、立委蘇清泉參選...

綠拍板劉建國、童子瑋 徵召陳素月 彰化有異見

民進黨選對會昨拍板，徵召立委陳素月參選2026年彰化縣長；選對會也達成共識，將建議徵召基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長。...

台南綠初選激戰 林俊憲陣營、陳亭妃針鋒相對

民進黨台南市長初選激戰，立委陳亭妃多次媒體民調領先，立委林俊憲傳出將由行政院前院長蘇貞昌站台，直搗陳亭妃「本命區」安南區...

黃國昌坐鎮、高虹安也來了 民眾黨提前盤點2026選舉戰略

民眾黨新竹黨部今晚召開「勝選團結策略會議」，由黨主席黃國昌會同新竹市長高虹安、副市長兼黨部主委邱臣遠、新竹黨部副主任委員...

基隆市長人選…童子瑋稱全力以赴 藍：謝國樑成績有目共睹

民進黨選對會今天建議徵召基隆市議長童子瑋參選，下周中執會正式提名參選市長。童子瑋今晚回應表示，感謝黨內信任肯定，他從選上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。