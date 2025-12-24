快訊

「張文是我哥」男揚言要在台中殺千人 南投檢警拘提聲押

耶誕壓力爆表！資深空服員曝「搭機3NG行為」別犯 恐害全機延誤

傳輝達暫停測試…英特爾18A製程現疑慮 盤前股價重挫

基隆市長人選…童子瑋稱全力以赴 藍：謝國樑成績有目共睹

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨選對會今天建議徵召基隆市議長童子瑋參選，下周中執會正式提名參選市長。圖／童子瑋辦公室提供
民進黨選對會今天建議徵召基隆市議長童子瑋參選，下周中執會正式提名參選市長。圖／童子瑋辦公室提供

民進黨選對會今天建議徵召基隆市議長童子瑋參選，下周中執會正式提名參選市長。童子瑋今晚回應表示，感謝黨內信任肯定，他從選上議員到議長，不論身分與角色，只要有機會服務市民，他都一直全力以赴。藍綠議員則有不同解讀，綠議員指是基隆市長的最強人選，基隆是北北基桃最有機會綠營拿回來的縣市；藍議員指謝國樑成績有目共睹，全力支持連任。

⭐2025總回顧

童子瑋2018年在仁愛區參選市議員，以無黨籍初試啼聲，在選區最高票當選，任內加入民進黨，2022年續以選區最高票連任並當上議長。童日前說，他一路在崗位上為市民努力，不論位置、角色，面對任何挑戰全力以赴。今晚他感謝黨內信任肯定，再次表明會全力以赴。

童子瑋今晚並在臉書說，12月19日，發生在台北捷運的公安事件，雖然基隆不是事發的中心，但往來台北已經是基隆人的日常，所以這也讓他們感到非常心痛與遺憾，今天黨中央的中執會，對於無辜受害的民眾，也表達了最深的哀悼跟慰問。

童子瑋說，就在這樣令人不安的時刻，同時也看見了人性的善良與無私，有人挺身而出協助他人、防止傷害的擴大，令人動容。這些勇敢的身影提醒我們，台灣社會即使面臨挑戰，依然有溫暖、有照顧彼此的力量。

民進黨市議員張之豪表示，童子瑋是2026基隆市長的最強人選，許多對2026選舉的分析，講了國民黨可能產生破口的縣市，無論是嘉市、竹縣、彰縣、宜蘭，卻忽略了，基隆才是北北基桃裡最有機會讓綠營拿回來的縣市。童子瑋與民進黨以往候選人最不同的是，他是地方世家出身，他在議會與基隆，政通人和，展現出藍綠通吃的實力。

國民黨市議員韓世昱說，謝國樑的政績有目共睹，謝市府團隊3年來在親子、身障及長者政策等市民認同，民進黨提名童子瑋他給予祝福，希望未 來是一場君子之爭，但不要因選戰造成府會關係對立。

無黨籍市議員張耿輝表示，謝國樑上任後有很多政績，如在各區都建置室內兒童樂園就獲得很大好評，謝國樑是有做事的人，市民要相挺。

民進黨選對會今天建議徵召基隆市議長童子瑋參選，下周中執會正式提名參選市長。圖／童子瑋辦公室提供
民進黨選對會今天建議徵召基隆市議長童子瑋參選，下周中執會正式提名參選市長。圖／童子瑋辦公室提供

童子瑋 謝國樑 北北基桃

延伸閱讀

選對會建議徵召參選基隆市長 童子瑋：一直全力以赴

【即時短評】綠徵召議長童子瑋挑戰市長謝國樑 基隆府會「開戰」

不只陳素月！民進黨選對會拍板童子瑋戰基隆 對決謝國樑

基隆施政滿3年成績 謝國樑：讓市民、議員打分數

相關新聞

獨／盧秀燕就職七年記者會 江啟臣、楊瓊瓔欲參選台中市長「意圖明顯」

台中市長盧秀燕今天舉辦就職7周年記者會，想選台中市長的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都有動作；立委楊瓊瓔今天特地穿上了白...

【即時短評】綠徵召議長童子瑋挑戰市長謝國樑 基隆府會「開戰」

基隆市長謝國樑今天在就職3周年記者會宣示，「把市政工作做好，就是對連任最好的準備。」會中說明3年來的施政成果與後續推動方...

不只陳素月！民進黨選對會拍板童子瑋戰基隆 對決謝國樑

民進黨今天舉行選對會，除了建議中執會徵召民進黨立委陳素月參選2026彰化縣長外，也將徵召基隆市議長、賴清德總統表侄童子瑋...

選對會建議徵召參選基隆市長 童子瑋：一直全力以赴

民進黨選對會今天達成共識，建議徵召基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長；童子瑋說，感謝黨內信任肯定，他從選上議員到議長，不論...

基隆市長人選…童子瑋稱全力以赴 藍：謝國樑成績有目共睹

民進黨選對會今天建議徵召基隆市議長童子瑋參選，下周中執會正式提名參選市長。童子瑋今晚回應表示，感謝黨內信任肯定，他從選上...

暗指交棒江啟臣？盧秀燕施政成果記者會 簡報「1畫面」掀議論

台中市長盧秀燕今天舉辦施政7周年成果記者會，會中細數市政建設與施政成果。盧秀燕罕見在市政活動觸碰選舉議題，點名未來市長在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。