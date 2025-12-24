基隆市長人選…童子瑋稱全力以赴 藍：謝國樑成績有目共睹

民進黨選對會今天建議徵召基隆市議長童子瑋參選，下周中執會正式提名參選市長。童子瑋今晚回應表示，感謝黨內信任肯定，他從選上議員到議長，不論身分與角色，只要有機會服務市民，他都一直全力以赴。藍綠議員則有不同解讀，綠議員指是基隆市長的最強人選，基隆是北北基桃最有機會綠營拿回來的縣市；藍議員指謝國樑成績有目共睹，全力支持連任。

童子瑋2018年在仁愛區參選市議員，以無黨籍初試啼聲，在選區最高票當選，任內加入民進黨，2022年續以選區最高票連任並當上議長。童日前說，他一路在崗位上為市民努力，不論位置、角色，面對任何挑戰全力以赴。今晚他感謝黨內信任肯定，再次表明會全力以赴。

童子瑋今晚並在臉書說，12月19日，發生在台北捷運的公安事件，雖然基隆不是事發的中心，但往來台北已經是基隆人的日常，所以這也讓他們感到非常心痛與遺憾，今天黨中央的中執會，對於無辜受害的民眾，也表達了最深的哀悼跟慰問。

童子瑋說，就在這樣令人不安的時刻，同時也看見了人性的善良與無私，有人挺身而出協助他人、防止傷害的擴大，令人動容。這些勇敢的身影提醒我們，台灣社會即使面臨挑戰，依然有溫暖、有照顧彼此的力量。

民進黨市議員張之豪表示，童子瑋是2026基隆市長的最強人選，許多對2026選舉的分析，講了國民黨可能產生破口的縣市，無論是嘉市、竹縣、彰縣、宜蘭，卻忽略了，基隆才是北北基桃裡最有機會讓綠營拿回來的縣市。童子瑋與民進黨以往候選人最不同的是，他是地方世家出身，他在議會與基隆，政通人和，展現出藍綠通吃的實力。

國民黨市議員韓世昱說，謝國樑的政績有目共睹，謝市府團隊3年來在親子、身障及長者政策等市民認同，民進黨提名童子瑋他給予祝福，希望未 來是一場君子之爭，但不要因選戰造成府會關係對立。