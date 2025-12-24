暗指交棒江啟臣？盧秀燕施政成果記者會 簡報「1畫面」掀議論

台中市長盧秀燕今天舉辦施政7周年成果記者會，會中細數市政建設與施政成果。盧秀燕罕見在市政活動觸碰選舉議題，點名未來市長在台下（有意參選人江啟臣、楊瓊瓔皆坐在台下），簡報內容也暗藏玄機，以「新局啓程，為城市未來打下穩固根基」為題，讓外界聽到弦外之音，是否暗指交棒江啟臣，耐人尋味。

想爭取選台中市長的立委楊瓊瓔也在記者會現場，盧秀燕致詞時後方大螢幕秀出「新局啟程」畫面引起楊瓊瓔支持者議論，質疑市府刻意；據了解，市府團隊已向楊團隊說明純屬巧合。

盧秀燕明年將卸任市長，屆時將準備交接典禮，而非施政成果記者會。今天執政7年的記者會將是盧秀燕的告別作，包含出席來賓、發言內容、簡報資料都是外界關注焦點。盧秀燕致詞時提到「明年此時就是新、（舊）市長的交接，也許下任市長就坐在台下」，並點名兩位親自到場的立法委員，也是有意參選台中市長的江啟臣與楊瓊瓔。

藍營人士說，盧秀燕面對政治議題一向沉著、穩健，不會輕易表態。在施政7週年這麼重要的時刻，對於下任市長是誰，如此高度政治性的問題「擦邊球」，不會是偶然之舉，應該是向外界表達政治訊號。她背後簡報明指「新局啓程，為城市未來打下穩固根基」，力挺江啟臣的立場昭然若揭，引起地方政壇熱議。

知情人士指出，台中市長這一局只能協調，不能初選，這是藍營基層的普遍聲音，既可避免黨內分裂，也不會讓綠營有見縫插針的機會。盧秀燕持續透過政治動作明示、暗示，都是在向外界透露訊號。藍營能否盡快定於一尊，就看藍營高層能否盡快協調。