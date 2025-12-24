暗指交棒江啟臣？盧秀燕施政成果記者會 簡報「1畫面」掀議論

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣臉書今天貼出台中市長盧秀燕就職七周年記者會照片，包括盧後方大螢幕「新局啟程 」畫面。圖／取自立法院副院長江啟臣臉書
立法院副院長江啟臣臉書今天貼出台中市長盧秀燕就職七周年記者會照片，包括盧後方大螢幕「新局啟程 」畫面。圖／取自立法院副院長江啟臣臉書

台中市長盧秀燕今天舉辦施政7周年成果記者會，會中細數市政建設與施政成果。盧秀燕罕見在市政活動觸碰選舉議題，點名未來市長在台下（有意參選人江啟臣楊瓊瓔皆坐在台下），簡報內容也暗藏玄機，以「新局啓程，為城市未來打下穩固根基」為題，讓外界聽到弦外之音，是否暗指交棒江啟臣，耐人尋味。

⭐2025總回顧

想爭取選台中市長的立委楊瓊瓔也在記者會現場，盧秀燕致詞時後方大螢幕秀出「新局啟程」畫面引起楊瓊瓔支持者議論，質疑市府刻意；據了解，市府團隊已向楊團隊說明純屬巧合。

盧秀燕明年將卸任市長，屆時將準備交接典禮，而非施政成果記者會。今天執政7年的記者會將是盧秀燕的告別作，包含出席來賓、發言內容、簡報資料都是外界關注焦點。盧秀燕致詞時提到「明年此時就是新、（舊）市長的交接，也許下任市長就坐在台下」，並點名兩位親自到場的立法委員，也是有意參選台中市長的江啟臣與楊瓊瓔。

藍營人士說，盧秀燕面對政治議題一向沉著、穩健，不會輕易表態。在施政7週年這麼重要的時刻，對於下任市長是誰，如此高度政治性的問題「擦邊球」，不會是偶然之舉，應該是向外界表達政治訊號。她背後簡報明指「新局啓程，為城市未來打下穩固根基」，力挺江啟臣的立場昭然若揭，引起地方政壇熱議。

知情人士指出，台中市長這一局只能協調，不能初選，這是藍營基層的普遍聲音，既可避免黨內分裂，也不會讓綠營有見縫插針的機會。盧秀燕持續透過政治動作明示、暗示，都是在向外界透露訊號。藍營能否盡快定於一尊，就看藍營高層能否盡快協調。

盧秀燕 楊瓊瓔 江啟臣

