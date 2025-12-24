將與周春米二度對決！2026屏東縣長選舉 國民黨徵召蘇清泉參選
國民黨中常會今天徵召不分區立委蘇清泉參選下屆屏東縣長，蘇清泉將與爭取連任的民進黨籍周春米二度對決。
蘇清泉說，屏東長年由民進黨執照，人口持續外流，縣民人均所得從倒數第三，降為倒數第二，山也光電、海也光電，已經到了該改變的時候了。
蘇清泉說，他出生於東港，是土生土長的屏東人，對鄉土有份無可割捨情感，他在東港行醫逾35年，明瞭屏東各行各業民生疾苦，深知縣政有許多進步空間。他接受徵召，秉持主席鄭麗文提到「仁醫醫國」期勉，繼續勤跑基層，做好為民服務，為屏東打拚。
屏東縣長民進黨籍周春米將爭取連任，今在縣府大禮堂舉行就職3周年跟鄉親感性告白說明這3年來施政成績，羅列2026年完工啟用的重要建設，與2026年將動工的重要建設跟縣民報告。
周春米細數對縣政擘畫，從城市到山海、從建設到產業、從文化到照顧，兢兢業業，讓縣民生活更好，讓城市更有競爭力，她說，「我們兌現承諾了！」她以「十大建設、十大貼心、十大精彩」為主題跟縣民報告。
「三周年，對我來說，不是慶功的時刻，是檢視與承諾的時刻」，周春米感謝鄉給她最大鼓勵，給縣府團隊支持，她上任簽署第一份公文就是率先全國設立長期照護處，實現選前承諾對長期照護的支持。
