選對會建議徵召參選基隆市長 童子瑋：一直全力以赴

民進黨選對會今天達成共識，建議徵召基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長；童子瑋說，感謝黨內信任肯定，他從選上議員到議長，不論身分與角色，只要有機會服務市民，他都一直全力以赴。

童子瑋並透過文字指出，近日台北捷運發生重大公安事件，為表達黨對這件事的重視與哀悼，不會在今天進行關於選舉的宣傳，盼社會各界多關心民生與安全議題。

民進黨基市議員鄭文婷說，童子瑋除學養豐富外，身段也十分柔軟，更樂於傾聽不同意見，相較謝國樑動輒發怒及種種行為形成對比；童子瑋雖較謝國樑年輕，但做事相對沉穩，童子瑋應該會在市長選戰勝出。

民進黨市議員張之豪說，無論總統賴清德是否為童子瑋的表叔，童子瑋的祖父仍是在整個東北角都有人情網絡的慶安宮主委童永，這才是童家真正實力來源；非典型的童子瑋，或許就是民進黨在北北基桃突圍而出的最強人選。

民進黨市議員張顥瀚說，選對會建議徵召童子瑋，不僅是對童子瑋專業與能力的高度肯定，更是基於基隆未來發展所做出的重要選擇；童子瑋無疑是目前最具實力，也是最適合帶領基隆持續前進的人選。

國民黨市議員韓世昱表示，謝國樑率領的市府團隊，這3年在提升親子、身障及長者服務深獲市民認同，許多市民看見謝國樑努力；至於民進黨選對會建議提名童子瑋，他則給予祝福，希望未來是場君子之爭，更期盼不要因選舉，再度造成府會關係緊張，府會和諧良性互動，才能持續推動市政建設。

無黨籍市議員張耿輝說，謝國樑上任後，確實推動許多因故擱置已久建設，例如謝國樑考慮基隆多雨，在各區建置室內兒童樂園，並大力建設通學步道等，謝國樑確實有在做事，他一定會相挺，期盼未來是場君子之爭。