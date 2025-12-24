【即時短評】綠徵召議長童子瑋挑戰市長謝國樑 基隆府會「開戰」

基隆市長謝國樑今天在就職3周年記者會宣示，「把市政工作做好，就是對連任最好的準備。」會中說明3年來的施政成果與後續推動方向；民進黨選對會今天也建議徵召議長童子瑋參選，下周中執會正式提名參選市長。基隆市長選舉謝童雙方都擺開陣勢，府會團隊宣告「開戰」。

民進黨徵召童子瑋挑戰國民黨尋求連任的謝國樑，第三勢力無黨籍前市議員王醒之先前傳出可能參選牽動選戰，日前已表態不參選。基隆市2026年市長選戰，謝國樑將掛出民眾黨籍副市長邱佩琳合體看板，訴求「藍白合」對抗綠童子瑋。

謝國樑以現任首長豐沛資源展開連任之路，今天就職3周年成果說明會，更像宣示連任記者會，勾勒未來願景，也說明要讓市民再支持他的理由，市府近日調整發言人系統，針對獅球嶺步道就對童子瑋開砲轟「錦上添花」，引爆搶功爭議，市府團隊已調整為戰鬥隊形攻守。

童子瑋掌握議會資源也不遑多讓，近日他任命議長室秘書黃天仁與郭亭琪擔任議長室副發言人，回應公共、政治議題，雖強調以「議長室立場發言」，不代表議會整體意見。但可以看出童團隊也轉換「選戰模式」。日前因贈童書被市府以中立為由婉拒，童猛批市府政治化，選戰升溫。

基隆市政府與議會的關係微妙，如今府會對決態勢已成，分庭抗禮，未來謝國樑執政還有1年，雙方都應謹守行政中立分際，真正君子之爭。

基隆選民結構藍大於綠約6比4，民進黨前市長林右昌執政8年後翻轉，2022年謝國樑大贏蔡適應頂著綠地變藍天榮光上任，從市長選舉、立委選舉到市長罷免、立委罷免藍一路「四連勝」，綠營得票數都只有守住基本盤，能否贏回中間選民民心，是重回執政重要關鍵。

童子瑋的阿公慶安宮主委童永是賴清德總統舅舅，童子瑋參選市長早有跡可循，鴨子划水加上各議員力挺助攻，日前七區都掛出看板形同宣戰，挾基層實力和賴總統的「總統級」支持與資源，謝國樑連任之路不會輕鬆，將是硬仗。

基隆東岸商場引爆的謝國樑罷免案未通過，謝贏1萬6千多票，但不同意罷免票與2022年市長得票數9萬6千票相比，流失1萬多票藏隱憂，近7萬同意罷免票也多中間選民與淺藍，是謝連任之路變數。