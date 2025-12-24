不只陳素月！民進黨選對會拍板童子瑋戰基隆 對決謝國樑

民進黨今天舉行選對會，除了建議中執會徵召民進黨立委陳素月參選2026彰化縣長外，也將徵召基隆市議長、賴清德總統表侄童子瑋參選2026基隆市長，挑戰尋求連任的基隆市長謝國樑。

日前民進黨選對會已確定民進黨立委劉建國出戰2026年雲林縣長，據了解，民進黨31日將加開中執會，並舉行提名記者會，由身兼民進黨主席的賴清德總統替劉建國、陳素月及童子瑋披上戰袍。

民進黨發言人吳崢轉述，選對會確認先前彰化縣徵召區的民調及協調結果，最終選對會達成共識，將建議中執會徵召立委陳素月參選彰化縣長；基隆方面，也朝向提名童子瑋；吳崢下午宣布，選對會已取得共識，徵召童子瑋參選2026基隆市長。

據了解，今天的民進黨中執會下午原定要通過相關提名人選案，並舉行記者會，但因台北捷運近日發生隨機襲擊事件，為表達民進黨對此事的重視、哀悼，因此延到下周舉行。