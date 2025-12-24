因應北捷事件 提名記者會臨時取消…陳素月稱支持暫緩：願逝者安息

民進黨布局2026縣市長人選，選舉對策委員會今拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，原本中執會將開提名記者會，但臨時取消。陳素月表示，接下來將針對組織與政策進行盤點與規劃，會和彰化縣黨部密切配合。

由於近期發生北捷重大公安事件，陳素月也表示支持暫緩提名記者會，強調此刻以社會安全為重，祈願逝者安息、傷者康復。

民進黨彰化縣長提名採「類初選」模式，立委陳素月、黃秀芳、彰化市前市長邱建富與彰化市長林世賢4人參與民調，上周完成電話民調，由陳素月勝出。

對於彰化前市長邱建富認為民調仍有疑慮，陳素月也表示，中央黨部有申請查驗機制，一切遵照中央黨部的程序進行，個人則會加緊腳步，按照規劃期程繼續前進。