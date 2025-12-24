林俊憲陣營質疑對手與藍營議員私利結盟 陳亭妃、議員蔡育輝回應了

民進黨下屆台南市長黨內初選倒數，賴清德總統子弟兵林俊憲近期頻以「台南桶箍」形象，展現獲黨內共識之姿，挺林的議員今下午更以「還給台南乾淨初選」為題，抨擊黨內立委陳亭妃涉及與國民黨市議員蔡育輝私利結盟，要求陳亭妃說清楚，「不要與惡魔共生」。

對此，陳亭妃喊話，「這是對於黨內同志攻擊最後一次回應」，並表示自己會尊重黨主席賴清德在中常會的要求，黨內競逐提名時嚴禁互相攻擊，因此，任何黨內同志的攻擊、抹黑、汙衊，都會堅強吞下去，當成是對自己的考驗。

民進黨市議員周嘉韋、李宗翰、郭鴻儀、林依婷、謝舒凡、黄肇輝、余柷青、楊中成、朱正軒、沈家鳳及市議會副議長林志展今開記者會，黨團議員質疑，蔡育輝家族因看準柳營奇美醫院穩定就醫人潮與車流，透過陳亭妃協商，成功承租醫院南側台糖土地，設置私人收費停車場，但該停車場收費偏高、管理不佳，卻因地利之便如同壟斷。

民進黨團議員也指出，柳營奇美醫院是溪北重要醫療據點，但因停車空間不足，原有意規畫承租鄰近台糖土地擴建停車場，卻屢遭阻礙、進度緩慢，質疑是否有既得利益者介入，刻意阻撓公共醫療設施合理擴充。

民進黨團要求陳亭妃出面說明，是否涉及不當運用職權，影響公共資源分配，犧牲醫療需求與市民就醫權益，民進黨「拒絕與惡魔共生，請還給台南乾淨初選」。

陳亭妃回應，黨主席賴清德在中常會三申五令，嚴禁黨內發生互相攻擊，「難道賴總統的話都不聽了嗎」？她也強調，「我們的對手是國民黨、是謝龍介，不是自己的同黨同志」，初選只是一個過程，不能中了國民黨的計，讓支持者失望，民進黨目標只有一個，就是要最強候選人贏得2026大選，為2028年賴清德總統連任奠下最大底氣。

南市議員蔡育輝說明，當初承租醫院南側台糖土地，台糖得標設定地上權年限70年，20年滿得續約，過程中未有違約情事，因此期滿後與台糖續約「是依法續租，不用靠關係」；至於外界指稱停車場收費過高，蔡說，停車場權利金已由20年前約1100萬元，依公告地價滾動調整，目前已調漲至3000多萬元，機車收費採每次計費，由10元調為20元、汽車第1小時由35元調整至40元，另也提供中低收入鄉親免費停放，整體來說是適度反應成本。