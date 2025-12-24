快訊

傳不滿綠彰化徵召結果「擬退選對會」 陳茂松澄清：有那麼嚴重？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨中常委陳茂松。圖／聯合報系資料照片

民進黨選對會拍板建議中執會徵召新系立委陳素月參選2026年彰化縣長，傳隸屬正國會的選對會成員、中常委陳茂松質疑「類初選」民調不公，擬退出選對會。陳茂松澄清並無此事，稱「情緒來了說一句被寫成要辭職，有那麼嚴重？」、「總統核定後絕對配合黨，有狀況該質疑也會質疑」。

陳茂松受訪時則表示，從頭到尾都沒講，他只是說為何民調開封當天早上沒開、下午才開，且問了大家都不知道，「我只是說那我不參加了，只是裡面簡單一句而已，我都不知道怎麼出來（新聞）」。

陳茂松透露，剛剛民進黨主席賴清德、民進黨秘書長徐國勇也問他，但他從第一屆選對會參與到現在從不間斷，為何會產生這種問題，他也要搞清楚，「我只是情緒來了說一句被寫成要辭職，有那麼嚴重？」

對於請辭說法，陳茂松指出，不願意說死辭不辭，因為如果突然遇到什麼事情要辭職，也不一定阿？他不當也沒關係；但彰化決定出來，經總統核定後「我絕對配合黨，有狀況該質疑我也會質疑」。他說，民調狀況的時間點、操作方式不同，數據也會不同。

至於黃秀芳已公開恭喜陳素月，陳茂松回應，上禮拜也是，當時就問有沒有異議、有沒有問題，如果都沒有就配合，徵召權力在主席，黨決定如何就照黨的決策走。

民調 辭職 民進黨

