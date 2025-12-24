國民黨通過藍白協商機制 確認竹市、宜蘭、嘉市、新北共推「能勝選的人」

迎戰2026地方選舉，民眾黨今徵召立委張啓楷參選嘉義市長。國民黨組發會主委李哲華表示，中常會今通過成立「兩黨工作協商小組」，未來包括竹市、宜蘭、嘉市與新北將依據藍白兩黨各自工作進程，循序漸進討論如何實質合作，產生最能勝選的候選人。

李哲華今在中常會指出，中央提名審核委員會昨召開第一次會議，通過成立「兩黨協商工作小組」，成員包括小組召集人李乾龍、政策會執行長傅崐萁、副秘書長組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲，以及需與民眾黨協商的地方黨部主委。

國民黨主席鄭麗文表示，藍白合作的相關提名作業，未來會按照制度，尋求黨內民主決策程序確立遊戲規則，正式在中常會宣布通過，務必力求公平公開公正。遇到國家重大的憲政危機，在野兩黨攜手捍衛憲法和國會尊嚴、這也是在野合作的真諦。

鄭麗文表示，國民黨會繼續在國會推動福國利民的政策，明年大選一定要合作勝選，保護台灣、穩定政局，邁向2028政黨輪替。

至於張啓楷代表民眾黨參選嘉義市長，李哲華會後受訪表示，前天他有跟民眾黨秘書長周榆修通過電話，依照過去建立的默契，兩黨間有任何選務的重大事項，都會互相先溝通先討論。所以他前天有提到，今天會通過徵召張啓楷參選嘉市，這部分本來就在國民黨羅列的藍白合作縣市內。

李哲華說，他也向周榆修說明，國民黨中常會將通過兩黨工作協商小組，未來可正式跟民眾黨循序漸進，依據各自工作進程，來談實質上如何合作產生最能勝選的候選人。

至於新竹市長方面，國民黨前發言人何志勇仍希望爭取黨內提名。李哲華表示。市長高虹安無罪之後，黨中央也定調以禮讓現任為原則，他有跟何志勇通過電話表達黨中央的立場，新竹市黨部主委王志豪也私底下跟他溝通，希望能依據黨中央的決策，做好藍白合作共同的行動，

不過，何志勇仍很堅持自己的參選理念，李哲華說，黨中央也表示尊重，但黨有黨的機制，兩黨協商工作小組成立後，會正式跟民眾黨進行磋商，做成決議之後，國民黨的黨員當然要服膺於中常會通過的任何決議。