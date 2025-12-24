國民黨首波縣市長提名出爐 徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉與吳秀華

國民黨下午舉行中常會，宣布2026縣市長首波提名，正式徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華，分別參選台南、高雄市長、屏東與台東縣長。黨主席鄭麗文同時宣布，將邀請立法院前院長王金平擔任國民黨最高顧問。

國民黨南部三縣市長選舉上次就提名謝柯蘇三人代表參選，未成功當選但仍持續在地方經營，且得票成績都不差，因此本屆選舉三人都準備捲土重來，黨內也無競爭者，成為首波提名對象。