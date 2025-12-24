國民黨首波縣市長提名出爐 徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉與吳秀華

快訊

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
國民黨中常會今通過2026縣市長首波提名，正式徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華，分別參選台南、高雄、屏東與台東。記者林俊良／攝影
國民黨中常會今通過2026縣市長首波提名，正式徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華，分別參選台南、高雄、屏東與台東。記者林俊良／攝影

國民黨下午舉行中常會，宣布2026縣市長首波提名，正式徵召立委謝龍介柯志恩蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華，分別參選台南、高雄市長、屏東與台東縣長。黨主席鄭麗文同時宣布，將邀請立法院前院長王金平擔任國民黨最高顧問。

國民黨南部三縣市長選舉上次就提名謝柯蘇三人代表參選，未成功當選但仍持續在地方經營，且得票成績都不差，因此本屆選舉三人都準備捲土重來，黨內也無競爭者，成為首波提名對象。

另外3加1的台東，鄭麗文打趣稱，本來國民黨今天只有要提名台南、高雄、屏東這三位，看全台灣最厲害的就是台東，今天也要一倂徵召台東市長人選。吳秀華擔任議長，也是原住民卑南族的媳婦，是台東最接地氣、最有溫度的政治人物。

國民黨中常會今通過2026縣市長首波提名，正式徵召台東縣議會議長吳秀華（右）參選台東縣長。黨主席鄭麗文（左）宣布時給予熱情擁抱。記者林俊良／攝影
國民黨中常會今通過2026縣市長首波提名，正式徵召台東縣議會議長吳秀華（右）參選台東縣長。黨主席鄭麗文（左）宣布時給予熱情擁抱。記者林俊良／攝影

國民黨 鄭麗文 吳秀華 柯志恩 蘇清泉 謝龍介

