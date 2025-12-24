國民黨首波縣市長提名出爐 徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉與吳秀華
國民黨下午舉行中常會，宣布2026縣市長首波提名，正式徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華，分別參選台南、高雄市長、屏東與台東縣長。黨主席鄭麗文同時宣布，將邀請立法院前院長王金平擔任國民黨最高顧問。
⭐2025總回顧
國民黨南部三縣市長選舉上次就提名謝柯蘇三人代表參選，未成功當選但仍持續在地方經營，且得票成績都不差，因此本屆選舉三人都準備捲土重來，黨內也無競爭者，成為首波提名對象。
另外3加1的台東，鄭麗文打趣稱，本來國民黨今天只有要提名台南、高雄、屏東這三位，看全台灣最厲害的就是台東，今天也要一倂徵召台東市長人選。吳秀華擔任議長，也是原住民卑南族的媳婦，是台東最接地氣、最有溫度的政治人物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言