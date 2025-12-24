藍首波提名謝龍介、柯志恩、蘇清泉拚「南台翻轉」 台東吳秀華戰陳瑩

國民黨中常會今通過2026年縣市長選舉第一梯次名單，徵召立委謝龍介參選台南市長、立委柯志恩參選高雄市長、立委蘇清泉參選屏東縣長，而議長吳秀華將參選台東縣長，對戰民進黨立委陳瑩。黨主席鄭麗文表示，明年台南、高雄、屏東的選戰不只是地方的翻轉，更是具有高度歷史意義的「神聖一戰」。

鄭麗文指出，這次縣市長提名時程非常罕見，有史以來提名作業提早到前一年的年底就開始進行。過去年年選舉、勞民傷財，才改讓台灣每兩年選舉一次，就是希望不要每天都在選舉。但非常遺憾，賴總統上台後每天搞政治鬥爭，甚至將明年底的地方選舉提前到今年就已經開打，國民黨專心施政做事，照顧百姓、服務社會，這才是爭取執政的初衷。

鄭麗文表示，第一波黨內提名原則已經確認：現有執政的國民黨縣市，現任優先。她表示，國民黨執政縣市表現優異、執政成績斐然，包括基隆、台北、桃園、苗栗、南投、馬祖等皆確定會徵召提名；經過與執政縣市討論，大家都認為現任縣市長應以推動市政、縣政為最高優先，不要現在就進入選戰模式。

因此，鄭麗文說，對於現有執政縣市的連任提名，會安排在明年適當的時間，用意就是希望不要把選戰拉得這麼長，讓執政團隊能專心市政、認真做事。這就是國民黨與執政黨不一樣，國民黨不是搞事或帶頭作亂的。

鄭麗文說，她非常感謝與敬佩。從謝龍介、柯志恩到蘇清泉等，上次參選雖敗猶榮，且越戰越勇。上次敗選中，他們創造了傲人的奇蹟，讓大家看到四年前就已經人心思變。她很感謝這三位同志不離不棄、堅守崗位，繼續在台南、高雄與屏東深耕地方。

她說，相信在過去的基礎與這三年的努力下，明年選舉他們會在更高的起點出發。希望南台灣能夠有所突破、開始翻轉。國民黨全體同志要做他們最堅實的後盾。國民黨是一個團隊，希望能服務鄉親，讓南台灣有更寬廣的發展舞台、產業全面升級、農漁業得到全面照顧。

鄭麗文也說，吳秀華身為原住民媳婦，是族群融合最強的代表，更是台東最接地氣、最有溫度的政治人物，相信吳秀華會延續縣長饒慶鈴的雄心壯志，讓台東在國際舞台上發光發熱。