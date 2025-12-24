國民黨徵召吳秀華參選台東縣長 陳瑩回應：一點也不意外

中國國民黨中央委員會今天正式徵召台東縣議會議長、國民黨台東縣黨部主委吳秀華，代表國民黨參選2026年台東縣長選舉，消息一出，也讓藍綠對決態勢逐漸明朗。民進黨參選台東縣長提名人、立委陳瑩表示，一點也不意外。

吳秀華表示，這是一份沉甸甸的責任，也是對家鄉的承諾。她強調，自己出生、成長於台東，同時也是原住民媳婦，長年在基層服務，對地方的理解來自日常生活，而非選舉期間的短暫接觸。多年來走遍全縣139個村里，深入部落與偏鄉，傾聽長輩、孩子與青年的聲音，對台東不同族群與世代的需求相當熟悉。

吳秀華指出，正因長期站在第一線，才能清楚知道台東接下來該往哪裡走。她歷任台東縣議會3屆議員，並蟬聯2屆議長，長期關注地方建設與民生議題，包括反對海岸風電開發、改善南王地區淹水問題、爭取河川疏濬與鯉魚山舊站特區整合；在觀光與交通上，也曾爭取台東機場包機直航、知本溫泉觀光再振興與離島航班載客量提升。

在醫療與社福方面，吳秀華強調，她持續為護理人力與醫療品質發聲，成功爭取護理人員留任津貼與護理學系設立，同時推動長者疫苗補助、長照資源與友善育兒政策，盼打造從幼到老都能被照顧的生活環境。

談及未來縣政藍圖，吳秀華表示，將在現有「慢經濟」基礎上，進一步推動全齡健康、韌性台東與創新經濟，並結合智慧農業、永續觀光與國際運動活動，形塑「世界看見台東」的長遠發展方向。

對於國民黨正式徵召吳秀華，陳瑩對此表示，對藍營人選並不意外，距離選舉不到一年，選戰已逐步加溫，自己會穩健走好腳步，持續傾聽民意，與地方鄉親並肩努力。隨著藍綠人選陸續就定位，2026年台東縣長選舉戰火，也正式點燃。