快訊

為台積電洩密案扛責？東京威力科創台灣分公司董事長、總裁明年2月異動

精英獎／黃筱雯奪女運動員 陳傑憲摘壓軸男運動員獎

北市信義快文山隧道9車「連環撞」現場畫面曝光 疑未保持安全距離

國民黨徵召吳秀華參選台東縣長 陳瑩回應：一點也不意外

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
中國國民黨中央委員會今天正式徵召台東縣議會議長、國民黨台東縣黨部主委吳秀華（右），代表國民黨參選2026年台東縣長選舉。圖／國民黨台東縣黨部提供
中國國民黨中央委員會今天正式徵召台東縣議會議長、國民黨台東縣黨部主委吳秀華（右），代表國民黨參選2026年台東縣長選舉。圖／國民黨台東縣黨部提供

中國國民黨中央委員會今天正式徵召台東縣議會議長、國民黨台東縣黨部主委吳秀華，代表國民黨參選2026年台東縣長選舉，消息一出，也讓藍綠對決態勢逐漸明朗。民進黨參選台東縣長提名人、立委陳瑩表示，一點也不意外。

⭐2025總回顧

吳秀華表示，這是一份沉甸甸的責任，也是對家鄉的承諾。她強調，自己出生、成長於台東，同時也是原住民媳婦，長年在基層服務，對地方的理解來自日常生活，而非選舉期間的短暫接觸。多年來走遍全縣139個村里，深入部落與偏鄉，傾聽長輩、孩子與青年的聲音，對台東不同族群與世代的需求相當熟悉。

吳秀華指出，正因長期站在第一線，才能清楚知道台東接下來該往哪裡走。她歷任台東縣議會3屆議員，並蟬聯2屆議長，長期關注地方建設與民生議題，包括反對海岸風電開發、改善南王地區淹水問題、爭取河川疏濬與鯉魚山舊站特區整合；在觀光與交通上，也曾爭取台東機場包機直航、知本溫泉觀光再振興與離島航班載客量提升。

在醫療與社福方面，吳秀華強調，她持續為護理人力與醫療品質發聲，成功爭取護理人員留任津貼與護理學系設立，同時推動長者疫苗補助、長照資源與友善育兒政策，盼打造從幼到老都能被照顧的生活環境。

談及未來縣政藍圖，吳秀華表示，將在現有「慢經濟」基礎上，進一步推動全齡健康、韌性台東與創新經濟，並結合智慧農業、永續觀光與國際運動活動，形塑「世界看見台東」的長遠發展方向。

對於國民黨正式徵召吳秀華，陳瑩對此表示，對藍營人選並不意外，距離選舉不到一年，選戰已逐步加溫，自己會穩健走好腳步，持續傾聽民意，與地方鄉親並肩努力。隨著藍綠人選陸續就定位，2026年台東縣長選舉戰火，也正式點燃。

吳秀華 陳瑩 國民黨

延伸閱讀

台東女中校舍安全拉警報 立委督促教育部加速補強工程

陳瑩：推動10年 原保地貸款信用保證成功上路

十餘件立委涉助理費案 25年來仍無人被定罪

台東獨老比例高 陳瑩莊瑞雄成功爭取擴大照顧方案

相關新聞

藍首波提名謝龍介、柯志恩、蘇清泉拚「南台翻轉」 台東吳秀華戰陳瑩

國民黨中常會今通過2026年縣市長選舉第一梯次名單，徵召立委謝龍介參選台南市長、立委柯志恩參選高雄市長、立委蘇清泉參選屏...

是否持續兩岸交流？吳怡農：不排斥、自己去過中國很多次

2025雙城論壇為期2天，本周六將在上海登場，台北市長蔣萬安的行程因1219事件減為半天。有意爭取民進黨提名參選台北市長...

國民黨首波縣市長提名出爐 鄭麗文邀王金平任最高顧問

國民黨中常會今將通過2026縣市長首波提名，正式徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華，分別參選台南、高雄...

國民黨通過藍白協商機制 確認竹市、宜蘭、嘉市、新北共推「能勝選的人」

迎戰2026地方選舉，民眾黨今徵召立委張啓楷參選嘉義市長。國民黨組發會主委李哲華表示，中常會今通過成立「兩黨工作協商小組...

國民黨首波縣市長提名出爐 徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉與吳秀華

國民黨下午舉行中常會，宣布2026縣市長首波提名，正式徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華，分別參選台南...

國民黨徵召吳秀華參選台東縣長 陳瑩回應：一點也不意外

中國國民黨中央委員會今天正式徵召台東縣議會議長、國民黨台東縣黨部主委吳秀華，代表國民黨參選2026年台東縣長選舉，消息一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。