獲民眾黨徵召戰嘉義市長…張啓楷：藍白整合成功 黃敏惠就會力挺

迎戰2026年地方選舉，民眾黨今天通過第二波縣市長提名，現任立委張啓楷確定參選嘉義市長。張啓楷表示，只要藍白共推一組人選，很有機會當選嘉義市長，「今天是整合的開始」，希望在明年農曆年前完成整合，共推一組最有勝算的候選人。

民眾黨下午舉行「作伙顧嘉義」記者會，宣布徵召張啓楷參選2026年嘉義市長。民眾黨主席黃國昌表示，張啓楷是民眾黨的驕傲跟光榮，更是所有嘉義市民的共同期待，永遠為了基層民眾跑在最前面，「立法院第一名的立委，未來也一定可以成為第一名的嘉義市長。」

黃國昌也提及，自己在過去這段時間當中，經常跟民眾黨前主席柯文哲聊到2026年地方選舉，「對於張啓楷出戰嘉義市，他更是下了軍令狀，一定不可以辜負嘉義鄉親的期待」，儘管還在面臨民進黨的司法追殺，但是還是特別錄製影片表達肯定。

黃國昌說，張啓楷就是最佳的嘉義市長人選，全黨上下都會共同並肩作戰，拜託所有鄉親讓他接下嘉義市長黃敏惠的棒子，帶領嘉義大步向前。

柯文哲透過預錄影片表示，今天是民眾黨徵召張啓楷參選的重要日子，嘉義市民相當獨立有個性，「他們看人不是只有看顏色，而是要看到底做得好不好」，嘉義市過去是公認的民主之都，每到選舉中央噴水池都很熱鬧，大家都會聚集在該地表達意見，對於台灣民主發展有很大的功勞。

柯文哲也說，張啓楷本身是嘉義人，這次算是返鄉服務，經過在國會磨練2年，過去也有財經記者背景，對於台灣經濟發展非常熟悉，「就我認識的張啓楷，他是一個非常認真努力的人，相信大家也都看得到」，拜託大家給民眾黨跟張啓楷一個機會。

張啓楷致詞時表示，藍白合是重要議題，選舉就是一定要贏，嘉義市的政治生態約為民進黨四成、國民黨三成五，至於民眾黨則是兩成五，只要藍白整合一組人選，很有機會當選嘉義市長，「徵召是整合的開始，希望在農曆過年前完成整合，共同推出最有勝算的候選人。」

媒體詢問，地方盛傳黃敏惠與民進黨立委王美惠交情不錯，傳出後者當選嘉義市長以後將與前者職位互換。張啓楷聽聞後則說，兩位當事人都有出來否認，自己跟黃敏惠都是嘉義東石人，不僅認識已久更是有兩代交情，相信只要等到藍白完成整合，黃敏惠就會站到第一線輔選。

張啓楷說明，針對藍白可能合作縣市，雙方都有遞出橄欖枝，民眾黨滿懷誠意跟善意，宜蘭縣跟嘉義市都是如此，「謠言止於智者，不攻自破」，相信只要藍白整合成功，黃敏惠就會力挺最有可能當選嘉義市長的人選。