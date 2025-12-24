藍營徵召再戰高雄市長 柯志恩：市政不分顏色

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
立委柯志恩（右二）今天獲國民黨提名參選高雄市長。圖／翻攝自柯志恩臉書
國民黨中常會今通過2026年縣市長首波提名名單，正式徵召立委柯志恩參選高雄市長。柯志恩隨後在臉書發文表示，將以「無比感恩、也無比慎重的心情」接受徵召，這不僅是一份光榮使命，更是一項必須全力以赴、力拚勝選的重大責任。

柯志恩回顧上屆市長選舉時表示，感謝52萬9千多名高雄市民投下支持的一票，強調這些選票不只是數字，而是一份對城市未來的期待與託付。她指出，這股力量並未停留在選後，而是在後續一次次傾聽、拜訪與請益中持續累積，成為推動她繼續前行的重要支撐。

對於再度投入市長選戰，柯志恩強調，並非因為自信而出發，而是基於選擇留下來、深耕高雄的責任感；也不是因為掌聲，而是願意承擔選舉考驗的勇氣。她表示，將以行動證明自己有能力、有決心，帶領高雄持續蛻變與進步。

談及市政理念，柯志恩指出，高雄是一座包容、溫暖且努力向前的城市，市政不應有顏色之分，也不該陷入立場對立，一切應以市民福祉與城市發展為最高原則。她強調，參選不是為了政黨對決，也不是延續任何人的路線，而是希望跨越政黨與派系，面對產業轉型、青年發展、長照照顧與城市治理等挑戰，找出屬於高雄的解方。

柯志恩表示，未來將以穩健務實態度持續傾聽民意，把資源用在刀口上，讓政策真正落實到市民生活中，讓年輕人看得到機會、長輩生活更安心，也讓家庭感受到城市進步的溫度。

對於即將到來的選戰，柯志恩坦言絕不輕鬆，預期民進黨將動員資源、強力宣傳，甚至出現抹黑攻擊，但她強調，將以最真誠的方式面對市民與檢驗。她呼籲高雄市民給她一個改變高雄的機會，讓城市更有尊嚴、更有實力，也更有希望。

立委柯志恩（中）今天獲國民黨提名參選高雄市長。圖／翻攝自柯志恩臉書
