民進黨選對會彰化縣長人選拍板 陳素月：組織政策展開規畫

民進黨布局2026縣市長人選，選舉對策委員會今拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，將提報中執會完成提名程序。陳素月今指出，接下來將針對組織與政策進行盤點與規劃，民進黨彰化縣黨部針對鄉鎮市長與議員提名作業也將展開，會和彰化縣黨部密切配合。

據了解，本月17日民進黨的類初選民調中，陳素月以44%支持度位居第一，立委黃秀芳與前彰化市長邱建富分別為42%，彰化市長林世賢40%。4人的支持度均高於國民黨立委謝衣鳯。

對於選舉對策委員會今拍板，建議徵召陳素月，邱建富指出，選對會在相關民調疑慮尚未釐清之前，就急於做出結論，讓人質疑「在急什麼」。他以雙掛號方式寄出民調複查申請，選對會應該提供完整、可供檢視的民意調查報告書，讓過程公開透明。至於會不會執意參選，邱建富指出，交給彰化鄉親來決定，也希望媽祖庇佑一起順利。

陳素月對此表示，中央黨部有申請查驗的機制，一切遵照中央黨部的程序進行，個人則會加緊腳步，按照規劃期程繼續前進。

這次類初選競爭激烈，原本呼聲最高的立委黃秀芳說，類初選已經翻頁，對於黨徵召陳素月，她表達支持，也希望黨內團結贏得最後勝選。彰化市長林世賢日前也指出，全力支持黨的候選人。

民進黨提名人選逐漸明朗，國民黨目前則已有兩名前副縣長洪榮章與柯呈枋表態爭取提名；而被民進黨列為唯一假想敵的立委謝衣鳯尚未表態，傳出她胞弟、現任議長謝典霖也有意角逐。彰化縣長王惠美昨天在就職7週年記者會中表示，「改造彰化需要一棒接一棒」，柯呈枋表示，有信心接下這一棒。

國民黨彰化縣黨部指出，彰化縣長布局正在協調階段，若協調不成將會進行民調初選程序，今天開中常會，將看黨中央是否針對彰化選區有進一步的規劃與指示。