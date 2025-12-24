聽新聞
0:00 / 0:00
民進黨選對會彰化縣長人選拍板 陳素月：組織政策展開規畫
民進黨布局2026縣市長人選，選舉對策委員會今拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，將提報中執會完成提名程序。陳素月今指出，接下來將針對組織與政策進行盤點與規劃，民進黨彰化縣黨部針對鄉鎮市長與議員提名作業也將展開，會和彰化縣黨部密切配合。
⭐2025總回顧
據了解，本月17日民進黨的類初選民調中，陳素月以44%支持度位居第一，立委黃秀芳與前彰化市長邱建富分別為42%，彰化市長林世賢40%。4人的支持度均高於國民黨立委謝衣鳯。
對於選舉對策委員會今拍板，建議徵召陳素月，邱建富指出，選對會在相關民調疑慮尚未釐清之前，就急於做出結論，讓人質疑「在急什麼」。他以雙掛號方式寄出民調複查申請，選對會應該提供完整、可供檢視的民意調查報告書，讓過程公開透明。至於會不會執意參選，邱建富指出，交給彰化鄉親來決定，也希望媽祖庇佑一起順利。
陳素月對此表示，中央黨部有申請查驗的機制，一切遵照中央黨部的程序進行，個人則會加緊腳步，按照規劃期程繼續前進。
這次類初選競爭激烈，原本呼聲最高的立委黃秀芳說，類初選已經翻頁，對於黨徵召陳素月，她表達支持，也希望黨內團結贏得最後勝選。彰化市長林世賢日前也指出，全力支持黨的候選人。
民進黨提名人選逐漸明朗，國民黨目前則已有兩名前副縣長洪榮章與柯呈枋表態爭取提名；而被民進黨列為唯一假想敵的立委謝衣鳯尚未表態，傳出她胞弟、現任議長謝典霖也有意角逐。彰化縣長王惠美昨天在就職7週年記者會中表示，「改造彰化需要一棒接一棒」，柯呈枋表示，有信心接下這一棒。
國民黨彰化縣黨部指出，彰化縣長布局正在協調階段，若協調不成將會進行民調初選程序，今天開中常會，將看黨中央是否針對彰化選區有進一步的規劃與指示。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言