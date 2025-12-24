黃秀芳類初選認輸正國會抱不平 民進黨：選對會決議徵召陳素月

民進黨選對會今天拍板，將建議中執會徵召立委陳素月參選2026年彰化縣長，傳出隸屬正國會的選對會成員、中常委陳茂松質疑「類初選」民調不公，擬退出選對會。民進黨發言人吳崢表示，選對會成員確實在會中有對提名相關環節，進行部分討論，這是會議中的正常互動，但最後選對會達成決議，一致同意建議中執會徵召陳素月。

民進黨彰化縣長提名採取「類初選」模式，陳素月、立委黃秀芳、彰化市前市長邱建富與彰化市長林世賢等參與民調。

吳崢在中執會後記者會上，被問及陳茂松質疑彰化縣長「類初選」民調不公，他表示，今天選對會最重要議程，就是確認彰化縣長的提名人選，最後選對會達成決議，一致同意建議中執會徵召陳素月參選2026年彰化縣長。

吳崢表示，選對會中，確實有針對提名相關環節，進行部分討論，但最後的會議結論，是達成一致決議，「有相關討論，是會議中正常的互動」。

隸屬正國會的黃秀芳今在臉書表示，這次的類初選已經翻頁，但是讓彰化更好的願景，卻永遠都是秀芳心中的進行式。民進黨上午召開選對會確定徵召素月委員為縣長參選人，「秀芳表達支持，也希望黨內團結贏得最後勝選。」

吳崢也轉述，黨秘書長徐國勇也在中執會報告，原訂今天在中執會後舉行最新一波2026縣市長提名記者會，如同黨主席賴清德在會中致詞提到，因為發生「1219北市隨機襲擊事件」，包含政府與相關單位安正在全力因應與檢討，黨公職也在中執會上對傷者與逝者致上哀悼之意，綜合考量評估，黨部決定將提名記者會延後到下周舉行。

此外，黨內人士指出，民進黨中執會原本一個月召開一次，今天中執委同意，為了選戰靈活布局，授權可以隨時加開中執會。下周將加開中執會，預計通過陳素月等縣市長提名人選。