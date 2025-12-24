是否持續兩岸交流？吳怡農：不排斥、自己去過中國很多次

2025雙城論壇為期2天，本周六將在上海登場，台北市長蔣萬安的行程因1219事件減為半天。有意爭取民進黨提名參選台北市長、壯闊台灣理事長吳怡農今對此說，相信蔣有聽到大家心聲，針對北市所發生事情去調整行程，沒什麼問題，他沒意見。

吳怡農中午至CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」節目，接受主持人黃光芹專訪，被問及對於蔣萬安縮短雙城論壇行程、是否該去的看法，吳認為「他的行程可以去，他就去」，雙城論壇的目的是任何城市交流就是互相學習，強化國與國、城市與城市之間的情感連結。

他認為，除了雙城論壇，北市應該做更多國際論壇，不要只想北市該不該跟上海做雙城論壇，也該思考跟澳洲、美國、歐洲、東京等城市做更多正式官方交流，特別是公共安全。

吳怡農說，「城市交流當然要繼續做」，蔣萬安針對現在北市所發生事情去調整他的行程，這個沒有什麼問題，他只要能夠做到市長該做的工作，像是外界認為的缺口，現在有在面對、檢討，市府有這麼多資源與人力，只要有交辦，市長自己的行程，「相信市長有聽到大家的心聲，所以他把時間縮短。」可接受？吳說，「我沒有意見。」

他也提到，城市跟城市之間的論壇，除了強化友誼、公關，希望看到更多實質的經驗交流，台北跟上海可有哪些經驗交流？「我們應該不會想去跟上海學怎麼監控民眾，這不符合我們的價值」、「上海應該也不會想跟我們學怎麼去鼓勵更多的公民社會活動，我們的價值也不符合他們的需求」。

吳怡農認為，城市間的交流還是要考量文化與價值觀的不同，只要對北市的發展、施政有幫助，相信大家都會支持更多的國際交流。

吳怡農提及過去參訪澳洲時，看到該國在緊急應變上面做得很好，從聯邦到地方政府都有串連，例如中央與地方都有緊急應變指揮中心，而且大家看的螢幕是一樣的。另荷蘭阿姆斯特丹也值得交流，該城市學習與水共融、共處、共同生活，治水與北市發展有絕對關係。他希望北市可朝更國際化來發展，不要只停留在台北跟上海。

是否排斥兩岸交流如雙城論壇？吳怡農表示，「我個人不排斥」，自己也去過中國很多次，台灣有很多可跟中國朋友們分享。如果當選台北市長，是否延續雙城論壇？吳說，會把它擴大為更廣泛的官方國際雙城論壇，跟更多的城市交流。