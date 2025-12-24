談父親蘇貞昌光環 蘇巧慧：標準被拉太高
民進黨立委蘇巧慧被黨徵召參選2026新北市長選舉，她的父親是前行政院長蘇貞昌，也曾擔任過台北縣長，今天她接受網路節目「齊有此理」專訪時，被問到父親光環是否加分，蘇巧慧說，自己跑地方行程時，經常聽到許多長輩提起父親過去在台北縣任內的政績，「汐止淹水是你爸爸解決的」、「雙和醫院是你爸爸蓋的」、「新店碧潭吊橋是你推的」，設立了高標準，要她做得更好，對她來說確實很有壓力。
⭐2025總回顧
談到外界熟知的「水獺媽媽」形象，蘇巧慧說，當初希望透過廣播節目講故事，內容完全沒有政治元素，甚至還多聽眾多年後才知道水獺媽媽是她，水獺阿公是蘇貞昌。她也坦言，當然期待所有聽眾都能認同她的理念。
節目也問到近期北捷隨機案，蘇巧慧說，重大治安或捷運事件沒有人樂見，但政府必須事前有演練、事後有清楚說明，資訊透明、公開愈快，愈能穩定民心，她也表態支持成立專責的捷運警察隊，讓這些捷運重要生活節點有足夠、專責的警力配置。
近期部分國民黨立委傳出在敏感時刻赴中國大陸與國台辦接觸，蘇巧慧則直言難以理解，在關鍵時間點赴中，社會自然會產生質疑與不安，身為中華民國立委，最基本的底線就是維護國家尊嚴與憲政體制，沒有模糊空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言