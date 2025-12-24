談父親蘇貞昌光環 蘇巧慧：標準被拉太高

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨立委蘇巧慧今天接受網路節目「齊有此理」專訪。圖／蘇巧慧辦公室提供
民進黨立委蘇巧慧今天接受網路節目「齊有此理」專訪。圖／蘇巧慧辦公室提供

民進黨立委蘇巧慧被黨徵召參選2026新北市長選舉，她的父親是前行政院長蘇貞昌，也曾擔任過台北縣長，今天她接受網路節目「齊有此理」專訪時，被問到父親光環是否加分，蘇巧慧說，自己跑地方行程時，經常聽到許多長輩提起父親過去在台北縣任內的政績，「汐止淹水是你爸爸解決的」、「雙和醫院是你爸爸蓋的」、「新店碧潭吊橋是你推的」，設立了高標準，要她做得更好，對她來說確實很有壓力。

談到外界熟知的「水獺媽媽」形象，蘇巧慧說，當初希望透過廣播節目講故事，內容完全沒有政治元素，甚至還多聽眾多年後才知道水獺媽媽是她，水獺阿公是蘇貞昌。她也坦言，當然期待所有聽眾都能認同她的理念。

節目也問到近期北捷隨機案，蘇巧慧說，重大治安或捷運事件沒有人樂見，但政府必須事前有演練、事後有清楚說明，資訊透明、公開愈快，愈能穩定民心，她也表態支持成立專責的捷運警察隊，讓這些捷運重要生活節點有足夠、專責的警力配置。

近期部分國民黨立委傳出在敏感時刻赴中國大陸與國台辦接觸，蘇巧慧則直言難以理解，在關鍵時間點赴中，社會自然會產生質疑與不安，身為中華民國立委，最基本的底線就是維護國家尊嚴與憲政體制，沒有模糊空間。

蘇巧慧 蘇貞昌

相關新聞

民進黨選對會拍板陳素月戰彰化縣長 基隆徵召童子瑋方向明確

民進黨今天召開選對會，發言人吳崢在會後轉述，選對會確認先前彰化縣徵召區的民調及協調結果，最終選對會達成共識，將建議中執會...

是否持續兩岸交流？吳怡農：不排斥、自己去過中國很多次

2025雙城論壇為期2天，本周六將在上海登場，台北市長蔣萬安的行程因1219事件減為半天。有意爭取民進黨提名參選台北市長...

國民黨首波縣市長提名出爐 鄭麗文邀王金平任最高顧問

國民黨中常會今將通過2026縣市長首波提名，正式徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華，分別參選台南、高雄...

新北耶誕城效益成選戰焦點 蘇巧慧：新北大型活動能超越高雄

新北歡樂耶誕城近期成為熱門選戰話題，包括交通、資源分配都成討論焦點。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天接受網路節目「齊...

基隆綠營徵召童子瑋方向明確 謝國樑：做好市政就是連任最好的準備

基隆市長謝國樑今天舉行就職滿3周年記者會，對外說明3年來的施政成果與後續推動方向。媒體詢問民進黨籍議長童子瑋將代表綠參選...

備戰2026 蘇巧慧：就是用一對一方式準備

2026選戰開打，藍白合作、第三勢力動向與各式民調推演眾說紛紜，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天接受網路節目「齊有此...

