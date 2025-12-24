快訊

國民黨首波縣市長提名出爐 鄭麗文邀王金平任最高顧問

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席鄭麗文今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

國民黨中常會今將通過2026縣市長首波提名，正式徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華，分別參選台南、高雄、屏東與台東。黨主席鄭麗文同時宣布，將邀請立法院前院長王金平擔任國民黨最高顧問。

⭐2025總回顧

鄭麗文表示，昨天在副主席兼秘書長李乾龍陪同下，特別拜會王金平，主要邀請王金平，盼他出任黨最高顧問，王金平一口答應，預計1月初她會到王金平辦公室正式邀請。

鄭麗文表示，王金平從政五十年來，大家都知道他對國民黨貢獻卓著，在王退而不休這段時間，希望王金平對國民黨持續貢獻。不管是他的豐沛人脈、社會威望，過去黨內長年與他相處與互動，王都非常願意繼續為國民黨盡一份心力。

此外，王金平21日在高雄巨蛋漢來飯店舉辦「從政50週年感恩餐會」，鄭麗文未到場，引發聯想。鄭麗文也在會中澄清，此次感恩餐會一開始就定調在高雄在地，如果邀請黨主席，就得邀請歷任黨主席、五院院長與總統，規模就不一樣了。

鄭麗文說，王金平在高雄辦餐會是因為鄉親熱情，不希望鋪張高調，而國民黨地方黨部主委是柯志恩，王金平才會說，代表國民黨的是柯志恩，引起不必要聯想、擴大解讀，因此，她特地在中常會正式澄清。

鄭麗文說，她與王金平固定有餐會，兩人常見面。王金平退休後的重要使命與願望，就是促進台灣內部和諧與團結，全力推動兩岸和平，她非常認同王這樣的願望，台灣不能再內耗、對立與莫須有的仇恨，面對強權與迫害，國民黨毫不畏懼，全力反擊。

王金平 國民黨 鄭麗文

相關新聞

民進黨選對會拍板陳素月戰彰化縣長 基隆徵召童子瑋方向明確

民進黨今天召開選對會，發言人吳崢在會後轉述，選對會確認先前彰化縣徵召區的民調及協調結果，最終選對會達成共識，將建議中執會...

是否持續兩岸交流？吳怡農：不排斥、自己去過中國很多次

2025雙城論壇為期2天，本周六將在上海登場，台北市長蔣萬安的行程因1219事件減為半天。有意爭取民進黨提名參選台北市長...

新北耶誕城效益成選戰焦點 蘇巧慧：新北大型活動能超越高雄

新北歡樂耶誕城近期成為熱門選戰話題，包括交通、資源分配都成討論焦點。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天接受網路節目「齊...

基隆綠營徵召童子瑋方向明確 謝國樑：做好市政就是連任最好的準備

基隆市長謝國樑今天舉行就職滿3周年記者會，對外說明3年來的施政成果與後續推動方向。媒體詢問民進黨籍議長童子瑋將代表綠參選...

備戰2026 蘇巧慧：就是用一對一方式準備

2026選戰開打，藍白合作、第三勢力動向與各式民調推演眾說紛紜，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天接受網路節目「齊有此...

