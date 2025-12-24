新北耶誕城效益成選戰焦點 蘇巧慧：新北大型活動能超越高雄

新北歡樂耶誕城近期成為熱門選戰話題，包括交通、資源分配都成討論焦點。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天接受網路節目「齊有此理」專訪時指出，一個城市確實需要大型活動凝聚認同、吸引外來人潮，但要考慮到經濟效益、交通成本與區域平衡，目前新北耶誕城效益是否足以用這些交通成本負擔令人存疑，大型活動應該創造故事、與在地連結，以新北條件，加上我們的速度，她有信心能夠超越高雄的演唱會經濟。

蘇巧慧說，一個活動真的受到全台、甚至國際高度喜愛，人潮與商機自然湧入，塞車或許仍能被理解，但目前商機，是否真的足以負擔付出的交通與生活成本，市府公布的人流數據，往往把板橋車站本身的人流一併計入，是否能準確反映耶誕城所創造的效益？

蘇巧慧提高雄的例子指出，高雄近年最引以為傲的是演唱會經濟，大型活動能帶動住宿、餐飲與周邊消費，若正面效益不足以抵銷負面影響，活動就必須調整。

蘇巧慧說，新北一定可以超越高雄，而且條件其實更好，新北同時擁有山、河、海與高度都市化區域，重點在於有沒有把資源放在對的地方，用對的方法整合，給新北一點時間，用新北的速度，馬上就能看見改變。

蘇巧慧認為，若持續在板橋辦超大型活動，設計與城市連結就必須更強，耶誕城不只是燈飾堆疊，而是城市敘事的一部分，無論色彩設計、動線規畫或攤販配置，都應該更有節慶感與設計感，如使用更接近傳統耶誕節的銀、綠、金、紅色系，用顏色與區域設計創造氛圍。

蘇巧慧說，若未來有機會掌理新北市政，她認為展期、地點與設計主題一定都可以重新討論，且新北共有29個行政區，台灣燈會可以在各地輪流，新北也可以，其他行政區同樣期待被看見，也有條件說出自己的故事。

蘇巧慧說，過去父親蘇貞昌推動的「一鄉鎮一特色」經驗，讓外界因海洋音樂季認識貢寮、透過天燈認識平溪、風箏認識石門、陶瓷嘉年華認識鶯歌，每個地方都有自己的舞台。

此外近期財劃法攻防，藍營猛攻要蘇巧慧表態到底支不支持財劃法修正，蘇巧慧說，爭議點在於現在的傅崐萁版本是「不公平、不公開、不討論」，缺乏試算、未釐清事權分工，甚至涉及合憲疑慮，這樣的版本，怎麼可能支持？自己出身地方，一定會為新北爭取更多資源，但前提是制度必須合法、合憲，並讓社會充分討論，且她一定會為新北爭取最多經費。

她也說，中央對地方的資源挹注也不僅止於財劃法，她舉大漢溪整治計畫為例，中央挹注地方60億元，連鋪柏油的5億元都包和在內，另外包括學校操場、學童社福都要一起看，這才是讓國家長治久安的方式。