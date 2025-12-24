基隆綠營徵召童子瑋方向明確 謝國樑：做好市政就是連任最好的準備
基隆市長謝國樑今天舉行就職滿3周年記者會，對外說明3年來的施政成果與後續推動方向。媒體詢問民進黨籍議長童子瑋將代表綠參選下屆市長，謝國樑回應說，他已多次說過，有關選舉部分，「把市政工作做好，就是對連任最好的準備。」
⭐2025總回顧
有關民進黨下屆基隆市長布局，今天仍未對外宣布，黨內指出，民進黨徵召基隆市議長童子瑋的方向很明確，但最終仍待選對會拍板。
媒體今天再次詢問謝國樑，對議長童子瑋將代表民進黨參選下屆市長看法，謝國樑說，他已多次說過，有關選舉部分，「把市政工作做好，就是對連任最好的準備。」。
謝國樑表示，就像今天所見的七堵室內兒童樂園，孩子可以玩的東西很多，很多小孩來這裡玩發現「物超所值」，市政沒有捷徑，把市政工作做好，就是對未來最好的準備。
謝國樑並說，市府推動的室內政策獲得家長高度肯定，0至6歲階段累計使用人次已達48萬，滿意度表現亮眼。下一階段，市府也將延伸服務對象，規畫6至12歲及13至18歲的兒少與青少年專屬活動空間，例如預計於城際轉運站三樓設置青少年活動區，讓不同年齡層的孩子都能在安全、舒適的環境中成長，是城市長期投資的重要一環。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言