基隆綠營徵召童子瑋方向明確 謝國樑：做好市政就是連任最好的準備

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市長謝國樑今天舉行就職滿3周年記者會，對外說明3年來的施政成果與後續推動方向。媒體詢問民進黨籍議長童子瑋將代表綠參選下屆市長，謝國樑回應說，他已多次說過，有關選舉部分，「把市政工作做好，就是對連任最好的準備。」

⭐2025總回顧

有關民進黨下屆基隆市長布局，今天仍未對外宣布，黨內指出，民進黨徵召基隆市議長童子瑋的方向很明確，但最終仍待選對會拍板。

媒體今天再次詢問謝國樑，對議長童子瑋將代表民進黨參選下屆市長看法，謝國樑說，他已多次說過，有關選舉部分，「把市政工作做好，就是對連任最好的準備。」。

謝國樑表示，就像今天所見的七堵室內兒童樂園，孩子可以玩的東西很多，很多小孩來這裡玩發現「物超所值」，市政沒有捷徑，把市政工作做好，就是對未來最好的準備。

謝國樑並說，市府推動的室內政策獲得家長高度肯定，0至6歲階段累計使用人次已達48萬，滿意度表現亮眼。下一階段，市府也將延伸服務對象，規畫6至12歲及13至18歲的兒少與青少年專屬活動空間，例如預計於城際轉運站三樓設置青少年活動區，讓不同年齡層的孩子都能在安全、舒適的環境中成長，是城市長期投資的重要一環。

基隆市長謝國樑今天在就職滿3周年記者會表示，「把市政工作做好，就是對連任最好的準備。」記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天在就職滿3周年記者會表示，「把市政工作做好，就是對連任最好的準備。」記者游明煌／攝影

謝國樑 民進黨

