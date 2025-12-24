聽新聞
民進黨選對會拍板陳素月戰彰化縣長 基隆徵召童子瑋方向明確
民進黨今天召開選對會，發言人吳崢在會後轉述，選對會確認先前彰化縣徵召區的民調及協調結果，最終選對會達成共識，將建議中執會徵召立委陳素月參選彰化縣長。
據了解，民進黨原訂今早開選對會確認彰化縣長人選陳素月、下午提報中執會通過，隨後舉行記者會宣布提名陳素月，以及立委劉建國參選雲林縣長，但因北市隨機傷人事件，黨主席賴清德預計在中執會中發表相關談話，表達對此重大事件的哀悼之意，因而取消下午的提名記者會。
民進黨彰化縣長提名採取「類初選」模式，陳素月、立委黃秀芳、彰化市前市長邱建富與彰化市長林世賢等參與民調。
黨中央上周已完成電話民調，由陳素月領先。不過，邱建富近日持續表達疑慮甚至表示，不排除脫黨參選。據指出，選對會有注意到邱建富的相關發言，選對會成員認為，如果真的有發生再來討論。黨內人士說，對於民調結果，黃秀芳、林世賢都表達尊重態度，展現出格局與對黨的支持。
至於基隆市長布局，據了解，民進黨徵召基隆市議長童子瑋的方向很明確，但最終仍待選對會拍板。
