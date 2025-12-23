陳亭妃初選盼成「最大桶箍」：不靠派系、靠民意

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃。圖／陳亭妃提供

民進黨台南市長初選進入倒數關鍵期，民進黨立委陳亭妃今天清晨前往麻豆市場掃街拜票，向攤商與民眾逐一握手、說明選情。她表示，距離民調僅剩最後20天，希望支持者能在1月12日至14日三天晚上6時至10時留在家中接聽民調電話，讓民意能夠被完整反映。

陳亭妃指出，她將延續賴清德總統2010年參加台南市長初選時「不靠派系、靠民意」的精神，一步一腳印累積社會支持，期盼在黨內初選中扮演能團結各方的角色，成為民進黨在台南最具勝選能力的「最大桶箍」。

陳亭妃說，賴清德2010年參加台南市長初選時，面對時任台南縣長蘇煥智及台南市長許添財競逐，黨內支持結構並不佔優，當時僅有6位議員公開相挺，最終仍以民調優勢勝出初選，並在當選市長後連任時拿下72.9%的高得票率，成為台南政治發展的重要案例。

陳亭妃表示，這段經驗對當前選情具有借鏡意義。2022年地方選舉時，藍白尚未合流，台南市長選舉多份民調呈現明顯差距，但實際開票結果卻相對接近；展望2026年，藍白合態勢逐漸成形，加上國會運作紛擾，地方選戰勢必更加艱困，民進黨在台南必須推出最具整合能力與對外勝選實力的候選人。

陳亭妃指出，民進黨從在野到執政，長期以來仰賴擴大社會支持與組織整合，而非單一派系動員，她從地方民代到立委，歷經多次選舉與基層服務，全程參與黨的發展歷程，未來也將持續以團結為優先，面對即將到來的選戰。

陳亭妃說，面對2026年地方選舉與整體政治局勢，民進黨若要穩住台南，必須展現團結與戰力；而她所追求的，不只是初選勝出，更是能在大選中凝聚最大共識、對外應戰的角色

