王醒之不選基市長 2026藍綠對決

基隆市長謝國樑拚連任，議長童子瑋將出馬挑戰，無黨籍前市議員王醒之動向令人關注。他近日表態不參選，將在四接、財劃法、港市發展等議題，要求參選人在民意與黨意間表態。

謝國樑表示，一向很重視王醒之的意見，未來如成立四接安全委員會等，也會持續參考、傾聽想法，站在基隆市民最大利益立場，做出市府決策。

童子瑋說，未來盼能與王醒之有更多市政議題討論，彼此可以多交流、集思廣益，期盼在市政上能有超越對立意見，凝聚多方認同的共識。

謝國樑、童子瑋在2026年對決態勢明朗，藍綠都關注王醒之動向。王昨天明確表示，他不會參選基隆市長，將在四接、財劃法、港市發展等議題，要求參選人在民意與黨意間表態，支持認同「議題政治」的參選人出線。

王醒之感嘆，對主流政黨來說，選舉淪落為「同溫層運動」，只要掌握基本盤，讓選民含淚含恨投票，幾乎就是勝選的不敗公式。

他觀察，近年愈來愈多覺醒的選民從基本盤「出走」，朝向「議題政治」。去年立委選舉，他雖落敗，卻拿下3萬7000多票就是證明。當時得票數更是基隆市過去30多年來，無黨籍、小黨或脫黨參選人從未開過的高票數。