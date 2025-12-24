聽新聞
0:00 / 0:00

王醒之不選基市長 2026藍綠對決

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市長謝國樑拚連任，議長童子瑋將出馬挑戰，無黨籍前市議員王醒之動向令人關注。他近日表態不參選，將在四接、財劃法、港市發展等議題，要求參選人在民意與黨意間表態。

⭐2025總回顧

謝國樑表示，一向很重視王醒之的意見，未來如成立四接安全委員會等，也會持續參考、傾聽想法，站在基隆市民最大利益立場，做出市府決策。

童子瑋說，未來盼能與王醒之有更多市政議題討論，彼此可以多交流、集思廣益，期盼在市政上能有超越對立意見，凝聚多方認同的共識。

謝國樑、童子瑋在2026年對決態勢明朗，藍綠都關注王醒之動向。王昨天明確表示，他不會參選基隆市長，將在四接、財劃法、港市發展等議題，要求參選人在民意與黨意間表態，支持認同「議題政治」的參選人出線。

王醒之感嘆，對主流政黨來說，選舉淪落為「同溫層運動」，只要掌握基本盤，讓選民含淚含恨投票，幾乎就是勝選的不敗公式。

他觀察，近年愈來愈多覺醒的選民從基本盤「出走」，朝向「議題政治」。去年立委選舉，他雖落敗，卻拿下3萬7000多票就是證明。當時得票數更是基隆市過去30多年來，無黨籍、小黨或脫黨參選人從未開過的高票數。

王醒之 基隆 謝國樑 童子瑋 財劃法

延伸閱讀

北北基桃交通平台交流 謝國樑關注行人安全建請交部修法

藍營質疑議長副發言人是選戰工具 童陣營：不回應政治口水

基隆「第3勢力」關鍵人物！王醒之不選基隆市長 2026藍綠對決拚高下

宣布提名參選基市長前夕 童子瑋任命2副發言人回應公共議題

相關新聞

王醒之不選基市長 2026藍綠對決

基隆市長謝國樑拚連任，議長童子瑋將出馬挑戰，無黨籍前市議員王醒之動向令人關注。他近日表態不參選，將在四接、財劃法、港市發...

陳亭妃初選盼成「最大桶箍」：不靠派系、靠民意

民進黨台南市長初選進入倒數關鍵期，民進黨立委陳亭妃今天清晨前往麻豆市場掃街拜票，向攤商與民眾逐一握手、說明選情。她表示，...

幕後推手？傳林義守力薦張顯耀操盤南二都選情 義联集團發聲明否認

外傳國民黨黨主席鄭麗文有意指派前立委張顯耀督導「南二都」選情引發黨內反彈，更有媒體進一步報導指稱義联集團創辦人林義守是幕...

藍營質疑議長副發言人是選戰工具 童陣營：不回應政治口水

基隆市議長童子瑋設2名副發言人，協助他說明政策立場，國民黨陣營質疑動用議長室編制與公帑資源，打造「高度近似競選發言體系」...

林岱樺爭提名 提觀光政見「一纜二塔三黃金」串聯高雄港灣美景

高雄旗津交通不便，遊客、居民主要仰賴渡輪運輸，空中纜車計畫喊多年未啟動。立委林岱樺向法國巴黎、韓國釜山取經，今提出爭取市...

苗栗縣第二副縣長賴香伶呼之欲出？ 藍、白合再跨前

苗栗縣長鍾東錦明天就職3周年典禮，政壇人士預料第二副縣長民眾黨中央政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶呼之欲出，鍾借重賴曾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。