打造國際新地標 林岱樺提出「一纜二塔三黃金」港灣計畫

民進黨高雄市長參選人林岱樺今天舉辦第二次政策記者會，正式提出「一纜二塔三黃金」港灣發展計畫，以世界唯一的跨港纜車結合雙塔地標與旗津黃金海岸建設，打造高雄邁向國際的嶄新城市門戶，發展地方觀光，預計每年可望為高雄帶來上千億元的觀光與相關產業產值，林岱樺強調，這不只是一項建設工程，而是一套結合觀光、產業、就業與城市治理的長期發展藍圖。

這項記者會邀請多位國際學生共同參與，透過跨文化對話，呈現高雄如何從港口城市走向世界舞台。林岱樺表示，高雄擁有得天獨厚的港灣條件，但長期缺乏「一眼就能被世界記住的地標」，「一纜二塔三黃金」正是要補上這塊關鍵拼圖。林岱樺強調，她並非拿現有的市政成績或擘劃當政見，彙整各界看法後提出個人看法，此計畫無須拆除民宅，若能完成，未來可從空中飽覽港灣景觀，並帶動旗津過夜經濟、藝文與海洋觀光全面升級，創造10萬個就業機會。 民進黨高雄市長參選人林岱樺正式發表「一纜二塔三黃金」觀光願景。記者劉學聖／攝影 民進黨高雄市長參選人林岱樺（右）與國際學生跨域對話，正式發表「一纜二塔三黃金」觀光願景。記者劉學聖／攝影