幕後推手？傳林義守力薦張顯耀操盤南二都選情 義联集團發聲明否認
外傳國民黨黨主席鄭麗文有意指派前立委張顯耀督導「南二都」選情引發黨內反彈，更有媒體進一步報導指稱義联集團創辦人林義守是幕後推手。義联集團今天發聲明表示，林義守近期並未與目前媒體報導所載之台面上各黨派政治候選人有任何互動，更無所謂「林義守力薦張顯耀操盤南二都選戰」之情事。
前立委張顯耀擔任義联集團產業兩岸發展委員會主委，2021年疫情期間遭爆發偷打AZ疫苗爭議。國民黨黨主席競選期間，張顯耀力挺鄭麗文，選後傳出鄭麗文有意任命他擔任南二都選情督導，昨晚有媒體點名，義联集團創辦人林義守是人事案的幕後最大推手。
義联集團表示，媒體報導指稱創辦人林義守力薦張顯耀操盤南二都選戰，此等傳聞並非事實，本集團創辦人近期並未與目前媒體報導所載之台面上各黨派政治候選人有任何互動，更無所謂「林義守力薦張顯耀操盤南二都選戰」之情事。
義联強調，面對當前國際經濟情勢諸多艱難挑戰，集團正全心全力專注於事業經營與永續發展，期能繁榮地方發展與創造社會經濟價值。
