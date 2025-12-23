藍營質疑議長副發言人是選戰工具 童陣營：不回應政治口水
基隆市議長童子瑋設2名副發言人，協助他說明政策立場，國民黨陣營質疑動用議長室編制與公帑資源，打造「高度近似競選發言體系」的編組，競選團隊請好好安置在競選總部，不要寄生議會。基隆市議長室副發言人黃天仁回應，議長室專注市政、服務市民，不隨政黨的政治口水起舞。
童子瑋昨日宣布任命議長室秘書黃天仁、郭亭琪擔任議長室副發言人，因為議長室有責任以更即時、清楚且負責任的方式，向市民說明公共議題與受關注市政的立場與想法，任命副發言人可提升溝通效率與專業分工，讓公共討論回到事實、制度與理性基礎，持續促進市政良性對話。
國民黨基隆市黨部副發言人林祐德今天質疑「創意無限，但也不倫不類到低估市民智慧」，因立法院都未曾設置「院長室副發言人」，台北、新北市議會也沒有，更令人不解的是，副發言人是以「議長室立場發言」，不代表議會整體意見，「說了半天，究竟是公務溝通，還是個人意見輸出？」
林祐德質疑童子瑋動用議長室編制與公帑資源，打造一套高度近似競選發言體系的編組，究竟是在為市民服務，還是在為個人選舉鋪路？人民的納稅錢，是否正被拿來成就童子瑋的市長選戰系統？
林祐德說，要善意提醒童子瑋，真心要參選市長，應正大光明面對市民檢驗，競選團隊也請好好安置在競選總部，不要「寄生議會」，讓議會看起來像青年旅館。這樣的作為，不但讓外界看笑話，更愧對市民當初把選票投給他的期待。
FB留言