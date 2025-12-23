快訊

神童未必贏到最後？ 新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟！台北跨年演出被砍真的掰了

藍營質疑議長副發言人是選戰工具 童陣營：不回應政治口水

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋今天任命議長室秘書黃天仁（右）、郭亭琪（左）擔任議長室副發言人，協助他對外說明政策立場，回應公共議題與發布相關訊息。圖／基市議長辦公室提供
基隆市議長童子瑋今天任命議長室秘書黃天仁（右）、郭亭琪（左）擔任議長室副發言人，協助他對外說明政策立場，回應公共議題與發布相關訊息。圖／基市議長辦公室提供

基隆市議長童子瑋設2名副發言人，協助他說明政策立場，國民黨陣營質疑動用議長室編制與公帑資源，打造「高度近似競選發言體系」的編組，競選團隊請好好安置在競選總部，不要寄生議會。基隆市議長室副發言人黃天仁回應，議長室專注市政、服務市民，不隨政黨的政治口水起舞。

⭐2025總回顧

童子瑋昨日宣布任命議長室秘書黃天仁、郭亭琪擔任議長室副發言人，因為議長室有責任以更即時、清楚且負責任的方式，向市民說明公共議題與受關注市政的立場與想法，任命副發言人可提升溝通效率與專業分工，讓公共討論回到事實、制度與理性基礎，持續促進市政良性對話。

國民黨基隆市黨部副發言人林祐德今天質疑「創意無限，但也不倫不類到低估市民智慧」，因立法院都未曾設置「院長室副發言人」，台北、新北市議會也沒有，更令人不解的是，副發言人是以「議長室立場發言」，不代表議會整體意見，「說了半天，究竟是公務溝通，還是個人意見輸出？」

林祐德質疑童子瑋動用議長室編制與公帑資源，打造一套高度近似競選發言體系的編組，究竟是在為市民服務，還是在為個人選舉鋪路？人民的納稅錢，是否正被拿來成就童子瑋的市長選戰系統？

林祐德說，要善意提醒童子瑋，真心要參選市長，應正大光明面對市民檢驗，競選團隊也請好好安置在競選總部，不要「寄生議會」，讓議會看起來像青年旅館。這樣的作為，不但讓外界看笑話，更愧對市民當初把選票投給他的期待。

基隆市議長童子瑋任命2名議長室副發言人，國民黨陣營質疑是為市民服務，還是為個人選舉鋪路？圖／國民黨基隆市黨部提供
基隆市議長童子瑋任命2名議長室副發言人，國民黨陣營質疑是為市民服務，還是為個人選舉鋪路？圖／國民黨基隆市黨部提供

童子瑋 基隆

延伸閱讀

基隆「第3勢力」關鍵人物！王醒之不選基隆市長 2026藍綠對決拚高下

宣布提名參選基市長前夕 童子瑋任命2副發言人回應公共議題

基隆擂戰鼓！童子瑋：為市民努力全力以赴 謝國樑連任策略：把市政做好

基隆議長贈1.6萬本童書市府以行政中立退回 童子瑋：會全部收回

相關新聞

苗栗縣第二副縣長賴香伶呼之欲出？ 藍、白合再跨前

苗栗縣長鍾東錦明天就職3周年典禮，政壇人士預料第二副縣長民眾黨中央政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶呼之欲出，鍾借重賴曾...

幕後推手？傳林義守力薦張顯耀操盤南二都選情 義联集團發聲明否認

外傳國民黨黨主席鄭麗文有意指派前立委張顯耀督導「南二都」選情引發黨內反彈，更有媒體進一步報導指稱義联集團創辦人林義守是幕...

藍營質疑議長副發言人是選戰工具 童陣營：不回應政治口水

基隆市議長童子瑋設2名副發言人，協助他說明政策立場，國民黨陣營質疑動用議長室編制與公帑資源，打造「高度近似競選發言體系」...

林岱樺爭提名 提觀光政見「一纜二塔三黃金」串聯高雄港灣美景

高雄旗津交通不便，遊客、居民主要仰賴渡輪運輸，空中纜車計畫喊多年未啟動。立委林岱樺向法國巴黎、韓國釜山取經，今提出爭取市...

林俊憲一早站路口全力衝刺：展現「桶箍精神」他才能團結台南

國民黨台南市長確定由立委謝龍介出線後，民進黨誰能出線倍受矚目，立委林俊憲為展現黨內團結、深化與市民的直接互動，今天一早由...

綠高雄市長初選倒數計時 康裕成今早陪賴瑞隆站路口搶曝光

民進黨高雄市長初選進入最後關頭，今早高雄市議長康裕成偕3議員與立委賴瑞隆今早7點起，眾人齊聚在三民區站路口揮手致意，加強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。