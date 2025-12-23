林岱樺爭提名 提觀光政見「一纜二塔三黃金」串聯高雄港灣美景

高雄旗津交通不便，遊客、居民主要仰賴渡輪運輸，空中纜車計畫喊多年未啟動。立委林岱樺向法國巴黎、韓國釜山取經，今提出爭取市長提名的觀光政見，她主張在高雄港棧二庫、旗津旗後山、海水浴場、海岸公園及風車公園等地共蓋五座塔，經由跨港纜車空中串聯，打造世界級港灣計畫。

林岱樺爭取高雄市提名，今早在福華飯店舉辦第三場政見發表會，邀請國際學生進行跨域對話，公開發表「一纜二塔三黃金」計畫，盼在高雄打造全世界旅客都能記住的地標，從港口城市走向世界舞台。

林岱樺表示，她希望規畫日塔（鼓山棧二庫）、月塔（旗後山側）、水波塔（旗津海水浴場）、觀濤塔（海岸公園）、迴轉塔（風車公園），日月塔是大型塔體，後面三個則是觀海塔，同步引進繩索滑板車與海上長堤；五座塔靠空中纜車串聯，最後一站會讓纜車直接進入博物館，整合駁二藝術特區、旗津及港灣周邊黃金觀光廊帶。

林岱樺說，依據統計，國際旅客來台觀光平均約停留7晚、每日消費約183美元。只要此計畫能吸引6.5％的巴黎國際觀光客量，也就是230萬名國際旅客，推估可為高雄帶來900億元觀光產值。