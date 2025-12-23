苗栗縣第二副縣長賴香伶呼之欲出？ 藍、白合再跨前

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣第二副縣長人選，民眾黨中央政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶呼之欲出。本報資料照片

苗栗縣長鍾東錦明天就職3周年典禮，政壇人士預料第二副縣長民眾黨中央政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶呼之欲出，鍾借重賴曾任立委等資歷與能力，兼顧政治區域平衡，助攻競選連任。

鍾東錦今天低調表示不會在就職典禮宣布，但吃飯的時候會說。另，賴香伶受訪證實黨部有收到邀請函，她會出席就職典禮，但是否上台致詞，尊重主辦單位的安排，至於是否接任副縣長，「我沒有相關資訊」。

縣府明天在巨蛋體育館舉辦114年縣政發表暨交流座談會，及縣長就職3周年典禮，中午席開50桌，一些政壇人士研判鍾東錦遲遲未就第二副縣長人選鬆口，因為明年就是地方選舉年，明天的場合及時機點適合公布，賴香伶呼之欲出。

他們說，鍾東錦念茲在茲，他競選第一任縣長最艱難的時候，許多政治人物避之唯恐不及，民眾黨前主席柯文哲是第一個公開舉起鍾的手的大人物，鍾上任來，與民眾黨友好互動，民眾黨榮譽中央委員、榮譽苗栗縣黨部主委馮啟彥，獲聘縣政顧問。

「藍、白合的典範」！一些政壇人士表示，綠，鍾東錦如果找賴香伶出任副縣長，除了情義考量，更借重賴曾任立委、台北市政府勞動局長等資歷與能力，加上目前的藍、白合大環境氛圍，賴出身山線地區的三義鄉人，而第一副縣長邱俐俐來自海線地區的竹南鎮，鍾東錦則是中港溪地區，也有兼顧平衡的意義。

鍾東錦受訪提到藍、白合的議題，強調在選舉的時候，欠了柯文哲一份人情，他永遠不會忘記，不管柯現在的身分、人在哪裡，國民黨主席鄭麗文跟民眾黨主席黃國昌，都已經就藍、白合表態，他沒有意見，他個人除了努力之外，希望能夠爭取更多的認同，不光是藍、白，有些民進黨的朋友，他從來不認為誰是敵營的，那個叫友黨，政治應該是往前看，人越來越多、團隊越來越大，才是邁向成功的道路。

鍾東錦 民眾黨 賴香伶

