林俊憲一早站路口全力衝刺：展現「桶箍精神」他才能團結台南

國民黨台南市長確定由立委謝龍介出線後，民進黨誰能出線倍受矚目，立委林俊憲為展現黨內團結、深化與市民的直接互動，今天一早由多位黨籍市議員在台南中華路和小東路口重要路口站路口向市民揮手致意，昨天盼在新營區有立委賴惠員及多位黨籍議員陪同。

林俊憲指出，「桶箍精神」象徵團隊中每一位議員都同樣重要，缺一不可，面對台南未來的城市競爭與發展挑戰，黨內更需要放下歧見、凝聚共識，才能贏得市民信任與支持。

林俊憲強調，站路口並非形式，而是最直接傾聽民意的方式，透過與市民近距離互動，不僅讓鄉親看見團隊的行動力，也展現民進黨願意走入街頭、貼近民意的態度。

林俊憲也感謝多位黨籍議員不分區域、共同參與行動，展現黨內互相扶持、共同承擔的精神，他表示未來也將持續以團隊合作方式，整合中央與地方力量，為台南爭取更多建設與資源，讓城市持續進步。