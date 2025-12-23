快訊

林俊憲一早站路口全力衝刺：展現「桶箍精神」他才能團結台南

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
立委林俊憲一早在台南市中華路和小東路站路口拜票。圖／林俊憲提供
國民黨台南市長確定由立委謝龍介出線後，民進黨誰能出線倍受矚目，立委林俊憲為展現黨內團結、深化與市民的直接互動，今天一早由多位黨籍市議員在台南中華路和小東路口重要路口站路口向市民揮手致意，昨天盼在新營區有立委賴惠員及多位黨籍議員陪同。

林俊憲指出，「桶箍精神」象徵團隊中每一位議員都同樣重要，缺一不可，面對台南未來的城市競爭與發展挑戰，黨內更需要放下歧見、凝聚共識，才能贏得市民信任與支持。

林俊憲強調，站路口並非形式，而是最直接傾聽民意的方式，透過與市民近距離互動，不僅讓鄉親看見團隊的行動力，也展現民進黨願意走入街頭、貼近民意的態度。

林俊憲也感謝多位黨籍議員不分區域、共同參與行動，展現黨內互相扶持、共同承擔的精神，他表示未來也將持續以團隊合作方式，整合中央與地方力量，為台南爭取更多建設與資源，讓城市持續進步。

林俊憲說，剩下不到20天的時間，面對已經整合的國民黨，關鍵時刻民進黨唯有團結才能走得更遠，也只有他能夠整合幾位民進黨立委、23席包括民進黨團及黨外的議員，更只有他有能力延續賴清德、黃偉哲的市政理念，打贏明年2026年的市長大選，拜託鄉親們電話民調唯一支持林俊憲。

立委林俊憲一早在台南市中華路和小東路站路口拜票。圖／林俊憲提供
立委林俊憲昨在新營區站路口拜票。圖／林俊憲提供
立委林俊憲一早在台南市中華路和小東路站路口拜票。圖／林俊憲提供
立委林俊憲一早在台南市中華路和小東路站路口拜票。圖／林俊憲提供
立委林俊憲一早在台南市中華路和小東路站路口拜票。圖／林俊憲提供
立委林俊憲昨在新營區站路口拜票。圖／林俊憲提供
立委林俊憲昨在新營區站路口拜票。圖／林俊憲提供
林俊憲 議員 民進黨

