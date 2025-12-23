綠高雄市長初選倒數計時 康裕成今早陪賴瑞隆站路口搶曝光

民進黨高雄市長初選進入最後關頭，今早高雄市議長康裕成偕3議員與立委賴瑞隆今早7點起，眾人齊聚在三民區站路口揮手致意，加強曝光爭取支持。

民進黨中央將在明年1月12日至1月17日舉辦電話初選民調，立委賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺與許智傑爭取2026高雄市長提名。

賴瑞隆今早會同高雄市議長康裕成、市議員何權峰、黃文志、黃彥毓，以及市議員擬參選人黃敬雅（前鎮小港區）、黃偵琳（左營楠梓區）、尹立（左營楠梓區）、蔡秉璁（大岡山區）、洪村銘（林園大寮區）等人在三民區九如路與澄清路口，揮手問候汽、機車通勤市民。