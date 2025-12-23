快訊

三星新手機Galaxy S26系列2月發表「幾乎確定」！處理器這款也不同

2025發生了什麼？年度「10大最」帶你快速回顧今年關鍵時刻

基隆「第3勢力」關鍵人物 王醒之不選基隆市長 2026藍綠對決拚高下

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨基隆市長謝國樑和民進黨基隆市議長童子瑋，2026年對決態勢逐漸明朗，藍綠都關注無黨籍前市議員王醒之（左三）的動向。聯合報資料照
國民黨基隆市長謝國樑和民進黨基隆市議長童子瑋，2026年對決態勢逐漸明朗，藍綠都關注無黨籍前市議員王醒之（左三）的動向。聯合報資料照

國民黨基隆市長謝國樑和民進黨基隆市議長童子瑋，2026年對決態勢逐漸明朗，藍綠都關注無黨籍前市議員王醒之的動向。王今天說，他不會參選，但會在四接、財劃法、港市發展等議題，要求候選人在民意與黨意間表態，支持認同「議題政治」的候選人當選。

民進黨24日召開中執會，預料將宣布基隆市長提名童子瑋參選，挑戰爭取連任的謝國樑。謝主政3年，推動交通、親子政績讓民眾有感，昨說要靠做好市政拚連任。童勤走基層搏感情，努力用好感度裂解顏色政治高牆搶票源，昨說會為市民全力以赴，

謝家和童家有三代交情，謝國樑和童子瑋明年披戰袍對決，藍綠之外會不會出現第三股勢力受關注。

謝國樑延攬民眾黨籍的邱佩琳出任副市長，藍白合作應無懸念。時代力量前議員陳薇仲2022年參選市長，2024年王醒之參立委，都拿下可觀票數。明年選戰，陳出國深造，王將全力輔選市議員陳冠羽連任，以及拔耐．茹妮老王參選原住民市議員，兩人都不會加入市長戰局。

王醒之表示，此刻台灣的憲政危機完全反映著朝野政爭的慘烈，但人民只能眼睜睜看著幾個「大公僕」，在家中打架，互砸家具，攻擊對方，主人卻完全沒有插手的餘地。一旦放任政黨間的割喉戰打到底，最後就是人民忍無可忍用，選票對「顏色政治」反撲。

王醒之指出，對於主流政黨來說，選舉早已經淪落為「同溫層運動」，只要掌握基本盤，讓選民「含淚含恨投票」，幾乎就是勝選的不敗公式。

他觀察發現，近來的惡鬥讓越來越多覺醒的選民，從基本盤「出走」，朝向「議題政治」。去年立委選舉，他以3萬7000多票落選就是最好的證明。當時的得票數更是基隆市過去30多年來，無黨籍、小黨或脫黨參選人從未開過的高票數。

王醒之說，他不會參選2026基隆市長選舉，他主要的任務除了輔選陳冠羽、拔耐．茹妮老王當選市議員，還會支持更多認同「議題政治」的候選人當選，同時也將持續以協和四接、財劃法、基隆港市發展等重要議題，強力要求未來的市長候選人在民意與黨意之間表態。

王醒之 議員

延伸閱讀

宣布提名參選基市長前夕 童子瑋任命2副發言人回應公共議題

基隆擂戰鼓！童子瑋：為市民努力全力以赴 謝國樑連任策略：把市政做好

基隆議長贈1.6萬本童書市府以行政中立退回 童子瑋：會全部收回

童子瑋贈耶誕繪本給小學生 基隆市府婉拒…藍綠黨部再互轟

相關新聞

陳以信退選挺謝龍介 國民黨南市整軍完成

國民黨前立委陳以信一個多月前表態參加二○二六台南市長黨內初選，昨突宣布退選，並表示會全力協助立委謝龍介勝選；謝龍介向陳致敬，表示會「全力爭取中間選民支持、爭取黨中央提名」。台南市議會國民黨團樂見藍營整軍完成。

基隆「第3勢力」關鍵人物 王醒之不選基隆市長 2026藍綠對決拚高下

國民黨基隆市長謝國樑和民進黨基隆市議長童子瑋，2026年對決態勢逐漸明朗，藍綠都關注無黨籍前市議員王醒之的動向。王今天說...

2026基隆市長戰火 童子瑋將披綠戰袍 挑戰謝國樑

民進黨預計明天開中執會宣布提名議長童子瑋投入2026選戰，挑戰現任市長謝國樑。謝近日拜訪新北市長侯友宜交流公辦都更議題，...

宣布提名參選基市長前夕 童子瑋任命2副發言人回應公共議題

基隆市議長童子瑋今天表示，因應市政議題日益多元、公共溝通需求持續提升，任命議長室秘書黃天仁、郭亭琪擔任議長室副發言人，協...

爭取選台中市長 楊瓊瓔：要有向中央拍桌、把資源搬回來的本事

國民黨立委楊瓊瓔宣布爭取參選台中市長後，積極走訪基層也接受媒體專訪，她今天上媒體人黃光芹「中午來開匯」的節目後在臉書發文...

陳以信退出藍營台南市長初選 陳亭妃這樣說、林俊憲疑問：那民進黨呢？

國民黨前立委陳以信今在中央黨部發表3點聲明，宣布退出國民黨內初選，並全力協助立委謝龍介爭取勝選，對於陳以信退選聲明，謝龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。