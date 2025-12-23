基隆「第3勢力」關鍵人物 王醒之不選基隆市長 2026藍綠對決拚高下

國民黨基隆市長謝國樑和民進黨基隆市議長童子瑋，2026年對決態勢逐漸明朗，藍綠都關注無黨籍前市議員王醒之的動向。王今天說，他不會參選，但會在四接、財劃法、港市發展等議題，要求候選人在民意與黨意間表態，支持認同「議題政治」的候選人當選。

民進黨24日召開中執會，預料將宣布基隆市長提名童子瑋參選，挑戰爭取連任的謝國樑。謝主政3年，推動交通、親子政績讓民眾有感，昨說要靠做好市政拚連任。童勤走基層搏感情，努力用好感度裂解顏色政治高牆搶票源，昨說會為市民全力以赴，

謝家和童家有三代交情，謝國樑和童子瑋明年披戰袍對決，藍綠之外會不會出現第三股勢力受關注。

謝國樑延攬民眾黨籍的邱佩琳出任副市長，藍白合作應無懸念。時代力量前議員陳薇仲2022年參選市長，2024年王醒之參立委，都拿下可觀票數。明年選戰，陳出國深造，王將全力輔選市議員陳冠羽連任，以及拔耐．茹妮老王參選原住民市議員，兩人都不會加入市長戰局。

王醒之表示，此刻台灣的憲政危機完全反映著朝野政爭的慘烈，但人民只能眼睜睜看著幾個「大公僕」，在家中打架，互砸家具，攻擊對方，主人卻完全沒有插手的餘地。一旦放任政黨間的割喉戰打到底，最後就是人民忍無可忍用，選票對「顏色政治」反撲。

王醒之指出，對於主流政黨來說，選舉早已經淪落為「同溫層運動」，只要掌握基本盤，讓選民「含淚含恨投票」，幾乎就是勝選的不敗公式。

他觀察發現，近來的惡鬥讓越來越多覺醒的選民，從基本盤「出走」，朝向「議題政治」。去年立委選舉，他以3萬7000多票落選就是最好的證明。當時的得票數更是基隆市過去30多年來，無黨籍、小黨或脫黨參選人從未開過的高票數。

王醒之說，他不會參選2026基隆市長選舉，他主要的任務除了輔選陳冠羽、拔耐．茹妮老王當選市議員，還會支持更多認同「議題政治」的候選人當選，同時也將持續以協和四接、財劃法、基隆港市發展等重要議題，強力要求未來的市長候選人在民意與黨意之間表態。