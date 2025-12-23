2026基隆市長戰火 童子瑋將披綠戰袍 挑戰謝國樑

民進黨預計明天開中執會宣布提名議長童子瑋投入2026選戰，挑戰現任市長謝國樑。謝近日拜訪新北市長侯友宜交流公辦都更議題，有區域聯防意涵，據了解，藍白發動彈劾賴總統後續將辦地方宣講，首站傾向選基隆，也點燃2026戰火。

民進黨24日將開中執會，預料宣布基隆市長、彰化縣長和雲林縣長提名人選。童將出席黨中央記者會，為參選基隆市長吹響號角。

2018年童子瑋在仁愛區參選市議員，以無黨籍初試啼聲，把藍綠老將拋在身後，以選區最高票當選，任內加入民進黨，2022年續以選區最高票連任並當上議長。童昨說，他一路在崗位上為市民努力，不論位置、角色，面對任何挑戰全力以赴。

謝國樑昨出席身心障礙者服務中心揭牌儀式，指民進黨提名童子瑋參選基隆市長在意料之中，也恭喜他。市府會持續以市政優先，最好的連任策略就是把市政做好，把市政擺在優先位置。

謝家和童家有三代交情，謝、童明年分披國民黨、民進黨戰袍對決受矚目，各方也關注是否出現「第三勢力」。

謝國樑延攬民眾黨籍邱佩琳出任副市長，2026藍白合作無懸念。時代力量前議員陳薇仲和無黨籍市議員王醒之結盟，2022年推陳參選市長，拿下1萬2000票。陳因出國讀書，王重心在鞏固議員選情，已經表態不參選市長。

童子瑋布陣已久，自藍營城外仰攻難度高，苦思從城內「破防」之道。近年勤走基層，與宮廟、社團、百工百業互動，透過強化好感度，企圖裂解顏色的高牆搶票源。