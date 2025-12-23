聽新聞
0:00 / 0:00

2026基隆市長戰火 童子瑋將披綠戰袍 挑戰謝國樑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

民進黨預計明天開中執會宣布提名議長童子瑋投入2026選戰，挑戰現任市長謝國樑。謝近日拜訪新北市長侯友宜交流公辦都更議題，有區域聯防意涵，據了解，藍白發動彈劾賴總統後續將辦地方宣講，首站傾向選基隆，也點燃2026戰火。

民進黨24日將開中執會，預料宣布基隆市長、彰化縣長和雲林縣長提名人選。童將出席黨中央記者會，為參選基隆市長吹響號角。

2018年童子瑋在仁愛區參選市議員，以無黨籍初試啼聲，把藍綠老將拋在身後，以選區最高票當選，任內加入民進黨，2022年續以選區最高票連任並當上議長。童昨說，他一路在崗位上為市民努力，不論位置、角色，面對任何挑戰全力以赴。

謝國樑昨出席身心障礙者服務中心揭牌儀式，指民進黨提名童子瑋參選基隆市長在意料之中，也恭喜他。市府會持續以市政優先，最好的連任策略就是把市政做好，把市政擺在優先位置。

謝家和童家有三代交情，謝、童明年分披國民黨、民進黨戰袍對決受矚目，各方也關注是否出現「第三勢力」。

謝國樑延攬民眾黨籍邱佩琳出任副市長，2026藍白合作無懸念。時代力量前議員陳薇仲和無黨籍市議員王醒之結盟，2022年推陳參選市長，拿下1萬2000票。陳因出國讀書，王重心在鞏固議員選情，已經表態不參選市長。

童子瑋布陣已久，自藍營城外仰攻難度高，苦思從城內「破防」之道。近年勤走基層，與宮廟、社團、百工百業互動，透過強化好感度，企圖裂解顏色的高牆搶票源。

基隆 謝國樑 童子瑋

延伸閱讀

宣布提名參選基市長前夕 童子瑋任命2副發言人回應公共議題

基隆擂戰鼓！童子瑋：為市民努力全力以赴 謝國樑連任策略：把市政做好

基隆議長贈1.6萬本童書市府以行政中立退回 童子瑋：會全部收回

童子瑋贈耶誕繪本給小學生 基隆市府婉拒…藍綠黨部再互轟

相關新聞

陳以信退選挺謝龍介 國民黨南市整軍完成

國民黨前立委陳以信一個多月前表態參加二○二六台南市長黨內初選，昨突宣布退選，並表示會全力協助立委謝龍介勝選；謝龍介向陳致敬，表示會「全力爭取中間選民支持、爭取黨中央提名」。台南市議會國民黨團樂見藍營整軍完成。

2026基隆市長戰火 童子瑋將披綠戰袍 挑戰謝國樑

民進黨預計明天開中執會宣布提名議長童子瑋投入2026選戰，挑戰現任市長謝國樑。謝近日拜訪新北市長侯友宜交流公辦都更議題，...

宣布提名參選基市長前夕 童子瑋任命2副發言人回應公共議題

基隆市議長童子瑋今天表示，因應市政議題日益多元、公共溝通需求持續提升，任命議長室秘書黃天仁、郭亭琪擔任議長室副發言人，協...

爭取選台中市長 楊瓊瓔：要有向中央拍桌、把資源搬回來的本事

國民黨立委楊瓊瓔宣布爭取參選台中市長後，積極走訪基層也接受媒體專訪，她今天上媒體人黃光芹「中午來開匯」的節目後在臉書發文...

陳以信退出藍營台南市長初選 陳亭妃這樣說、林俊憲疑問：那民進黨呢？

國民黨前立委陳以信今在中央黨部發表3點聲明，宣布退出國民黨內初選，並全力協助立委謝龍介爭取勝選，對於陳以信退選聲明，謝龍...

民進黨彰化縣長人選拍板？ 陳素月證實24日出席提名記者會

民進黨下屆彰化縣長「類初選」民調結果出爐，立委陳素月以2個百分點勝出，外傳黨中央已拍板徵召，並通知她參加24日中執會後的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。