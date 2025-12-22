宣布提名參選基市長前夕 童子瑋任命2副發言人回應公共議題

基隆市議長童子瑋今天表示，因應市政議題日益多元、公共溝通需求持續提升，任命議長室秘書黃天仁、郭亭琪擔任議長室副發言人，協助他對外說明政策立場，回應公共議題與發布相關訊息。

民進黨預計明天開中執會後，宣布提名童子瑋投入2026基隆市長選戰，挑戰現任市長謝國樑。童說，從選上議員到議長，一直在崗位上為基隆市民努力，不論位置、不論角色，面對任何挑戰都全力以赴。

童子瑋表示，面對快速變動的公共議題與高度關注的市政討論，議長室有責任以更即時、清楚且負責任的方式向市民說明立場與想法。任命副發言人的目的，在提升溝通效率與專業分工，讓公共討論回到事實、制度與理性基礎上，持續促進市政良性對話。

議長辦公室介紹兩人資歷，黃天仁畢業於真理大學法律系，取得國立中山大學中國與亞太區域研究所碩士學位後，目前正在攻讀博士。黃具備完整的法政訓練與區域研究背景，長期協助處理政策研究、議題分析與公共論述，未來將著重於政策說明、制度設計與公共議題說明。

郭亭琪畢業於台南應用科技大學商品設計系，過去投入議長室行政與溝通工作，熟悉視覺溝通、文字編輯與社群訊息整合，並關注城市品牌、觀光行銷、文化創意與青年創業等議題，未來將協助提升市政資訊傳達的親近性與整體溝通成效。

議長辦公室指出，此次人事任命，是基於議長個人幕僚運作與公共溝通需要，副發言人職務將以「議長室立場發言」為核心，相關發言不代表議會整體意見。