爭取選台中市長 楊瓊瓔：要有向中央拍桌、把資源搬回來的本事
國民黨立委楊瓊瓔宣布爭取參選台中市長後，積極走訪基層也接受媒體專訪，她今天上媒體人黃光芹「中午來開匯」的節目後在臉書發文說，要當台中市長，必須要有「把中央資源搬回來」的本事，更要有「為了市民福祉，敢跟中央拍桌爭取」的魄力。
楊瓊瓔在臉書說，她當二屆省議員、七屆立委加上副市長歷練，誓做最懂台中的總舵手，她今天上黃光芹姐節目，媒體朋友給她一個「不敗女王」的稱號。其實聽到這4個字，她心裡想的不是勝利，而是那一場刻骨銘心的敗仗。
2016年的選舉失利，是她人生中最重要的養分。因為那一次的跌倒，讓她學會了一件事：「要看得見遠方，必須先彎得下腰。」那段沒有公職的日子，她沒有停止服務，反而跑得更勤。後來，感謝盧秀燕市長的邀請，她進入市府擔任了 358天的首席副市長。
這段像是「進修」的日子，讓她從「監督者」變成了「執行者」。從跨局處協調、危機處理到社會福利推動，她深刻體會到，市政不只需要熱情，更需要耐心與專業的行政歷練。
她說當台中市長，必須要有「把中央資源搬回來」的本事，更要有「為了市民福祉，敢跟中央拍桌爭取」的魄力；她7屆立委的經驗，熟稔如何爭取中央預算；副市長的歷練，讓她懂得如何將資源落地執行。
她說自己不需要再說「準備好了」，因為她的行動就是最好的證明。請鄉親放心把台中的未來交給最懂地方、最有戰力的自己。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言