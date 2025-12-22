爭取選台中市長 楊瓊瓔：要有向中央拍桌、把資源搬回來的本事

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔宣布爭取選台中市長後，今天上黃光芹「中午來開匯」的節目。圖／取自楊瓊瓔臉書
立委楊瓊瓔宣布爭取選台中市長後，今天上黃光芹「中午來開匯」的節目。圖／取自楊瓊瓔臉書

國民黨立委楊瓊瓔宣布爭取參選台中市長後，積極走訪基層也接受媒體專訪，她今天上媒體人黃光芹「中午來開匯」的節目後在臉書發文說，要當台中市長，必須要有「把中央資源搬回來」的本事，更要有「為了市民福祉，敢跟中央拍桌爭取」的魄力。

楊瓊瓔在臉書說，她當二屆省議員、七屆立委加上副市長歷練，誓做最懂台中的總舵手，她今天上黃光芹姐節目，媒體朋友給她一個「不敗女王」的稱號。其實聽到這4個字，她心裡想的不是勝利，而是那一場刻骨銘心的敗仗。

2016年的選舉失利，是她人生中最重要的養分。因為那一次的跌倒，讓她學會了一件事：「要看得見遠方，必須先彎得下腰。」那段沒有公職的日子，她沒有停止服務，反而跑得更勤。後來，感謝盧秀燕市長的邀請，她進入市府擔任了 358天的首席副市長。

這段像是「進修」的日子，讓她從「監督者」變成了「執行者」。從跨局處協調、危機處理到社會福利推動，她深刻體會到，市政不只需要熱情，更需要耐心與專業的行政歷練。

她說當台中市長，必須要有「把中央資源搬回來」的本事，更要有「為了市民福祉，敢跟中央拍桌爭取」的魄力；她7屆立委的經驗，熟稔如何爭取中央預算；副市長的歷練，讓她懂得如何將資源落地執行。

她說自己不需要再說「準備好了」，因為她的行動就是最好的證明。請鄉親放心把台中的未來交給最懂地方、最有戰力的自己。

楊瓊瓔 黃光芹

