陳以信退出藍營台南市長初選 陳亭妃這樣說、林俊憲疑問：那民進黨呢？

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
針對國民黨前立委陳以信今宣布退出黨內初選，民進黨立委林俊憲說，「國民黨已經整合了，那民進黨呢？」，民進黨更需展現團結實力，延續台南既有建設與發展。圖／本報系資料照片
國民黨前立委陳以信今在中央黨部發表3點聲明，宣布退出國民黨內初選，並全力協助立委謝龍介爭取勝選，對於陳以信退選聲明，謝龍介稍早回應，除感謝陳以信的風度與付出，強調國民黨是一個團結的家庭，將凝聚所有能夠凝聚的力量，爭取中間選民支持。

謝龍介說，先向陳以信的氣度與理性，致上敬意，台南34年要拚一次政黨輪替，絕對是硬仗，但國民黨是一個團結的家庭，大家並肩作戰、共同承擔，自己也由衷敬佩陳以信，感謝其這陣子的投入，讓台南藍軍選情看到希望與突破；未來會凝聚所有力量，全力爭取中間選民支持、爭取黨中央提名，以正派、正直精神迎擊民進黨所有手段，完成政黨輪替、打贏選戰。

面對國民黨下屆台南市長參選人選大致底定，民進黨立委陳亭妃回應說，自己從過去到現在，她所認定及面對的對手「就是國民黨、就是謝龍介，沒有其他人」；立委林俊憲則指出，「國民黨已經整合了，那民進黨呢？」，民進黨更需展現團結實力，自己就是「台南最強桶箍」，會延續台南既有建設與發展。

南市議會國民黨團發言人、市議員蔡宗豪則強調，相較民進黨的黨內初選殺到刀刀見骨、派系鬥爭，藍營秉持良性競爭的精神參與黨內初選，目前已整軍完成，且初選局勢明朗，國民黨將會更團結，並全力支持謝龍介，攜手翻轉台南。

面對國民黨下屆台南市長參選人選大致底定，民進黨立委陳亭妃回應，自己從過去到現在，她所認定及面對的對手「就是國民黨、就是謝龍介，沒有其他人」。圖／陳亭妃服務處提供
國民黨 陳以信 民進黨 謝龍介 陳亭妃 林俊憲

